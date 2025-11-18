Jennifer Aniston fait sensation en renouant avec son style culte des années 90

Jennifer Aniston a récemment fait sensation en renouant avec son style culte des années 90 lors de la soirée « ELLE’s Women in Hollywood ». L’actrice, réalisatrice et productrice américaine a choisi une robe scintillante signée Ralph Lauren, rappelant à la fois ses silhouettes emblématiques de l’époque « Friends » et son personnage de Rachel Green.

Un retour aux sources glamour

Jennifer Aniston a opté pour une robe longue, avec de fines bretelles qui se croisent sur le devant et un voile de paillettes qui capte délicatement la lumière. Ce choix de tenue minimaliste et élégante est un hommage subtil à son rôle culte, où Rachel Green portait déjà des créations Ralph Lauren, tout en incarnant le style intemporel de Jennifer Aniston sur les tapis rouges des années 90.

Le charme intemporel de la petite robe noire

Grande adepte des petites robes noires, Jennifer Aniston a su, au fil des décennies, maîtriser l’art du chic. Ce look réactivé lors de la soirée « ELLE’s Women in Hollywood » lui a permis d’imposer à nouveau cette silhouette iconique, à la fois simple et sophistiquée.

Une mise en beauté naturelle

Pour compléter son style, Jennifer Aniston a choisi un maquillage doux et naturel, mettant en valeur son teint, ainsi qu’une coiffure à la raie au milieu, rappelant la célèbre coupe « Rachel ».

En renouant avec son style signature des années 90, Jennifer Aniston réaffirme ainsi sa place d’icône de mode, capable de faire revivre des tendances cultes avec modernité et élégance. Ce retour aux sources souligne son influence durable dans le monde de la mode et du glamour.