Search here...

Jennifer Aniston fait sensation en renouant avec son style culte des années 90

Fabienne Ba.
@jenniferaniston/Instagram

Jennifer Aniston a récemment fait sensation en renouant avec son style culte des années 90 lors de la soirée « ELLE’s Women in Hollywood ». L’actrice, réalisatrice et productrice américaine a choisi une robe scintillante signée Ralph Lauren, rappelant à la fois ses silhouettes emblématiques de l’époque « Friends » et son personnage de Rachel Green.

Un retour aux sources glamour

Jennifer Aniston a opté pour une robe longue, avec de fines bretelles qui se croisent sur le devant et un voile de paillettes qui capte délicatement la lumière. Ce choix de tenue minimaliste et élégante est un hommage subtil à son rôle culte, où Rachel Green portait déjà des créations Ralph Lauren, tout en incarnant le style intemporel de Jennifer Aniston sur les tapis rouges des années 90.

Le charme intemporel de la petite robe noire

Grande adepte des petites robes noires, Jennifer Aniston a su, au fil des décennies, maîtriser l’art du chic. Ce look réactivé lors de la soirée « ELLE’s Women in Hollywood » lui a permis d’imposer à nouveau cette silhouette iconique, à la fois simple et sophistiquée.

Une mise en beauté naturelle

Pour compléter son style, Jennifer Aniston a choisi un maquillage doux et naturel, mettant en valeur son teint, ainsi qu’une coiffure à la raie au milieu, rappelant la célèbre coupe « Rachel ».

En renouant avec son style signature des années 90, Jennifer Aniston réaffirme ainsi sa place d’icône de mode, capable de faire revivre des tendances cultes avec modernité et élégance. Ce retour aux sources souligne son influence durable dans le monde de la mode et du glamour.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Zendaya fait fondre les fans avec ses boucles naturelles

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Zendaya fait fondre les fans avec ses boucles naturelles

L'actrice, productrice et mannequin américaine Zendaya rayonne autant par son talent que par son authenticité. En pleine période...

Kylie Jenner en mode ultra-glam : ces photos font tourner toutes les têtes

Kylie Jenner fait une nouvelle fois sensation sur Instagram avec une série de photos ultra-glamour mettant en avant...

« Où sont ses sourcils ? » : à 39 ans, cette mannequin relance cette tendance

La mannequin russe Irina Shayk a dernièrement fait sensation lors du lancement du calendrier Pirelli 2026 à Prague....

À 53 ans, Sofía Vergara sublime sa silhouette dans une robe sculptante

Sofía Vergara prouve une fois encore qu’elle maîtrise l’art de la mise en valeur avec une élégance intemporelle....

« Elles sont magnifiques ! » : Heidi Klum et sa fille créent l’événement en robe

La mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum continue de faire parler d’elle - cette fois aux côtés...

« On est des objets » : Amanda Lear brise le silence sur les dérives du mannequinat

Amanda Lear brise le silence sur les dérives du mannequinat. Sur le plateau de "Quelle Époque !", la...

© 2025 The Body Optimist