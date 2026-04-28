La mannequin américaine Brooks Nader signe un look qui fait parler

Certaines tenues se suffisent à elles-mêmes pour captiver tous les regards. Brooks Nader l’a une nouvelle fois démontré en apparaissant dans une robe courte blanche d’archives signée La Perla, qui n’a pas tardé à faire sensation.

Une pièce d’archives La Perla sortie de l’oubli

La pièce en question est une robe courte blanche issue des archives de La Perla, confectionnée dans un tissu doux et légèrement transparent qui épouse le corps avec fluidité. Ce qui frappe en premier : le décolleté, tenu par deux fines bretelles. Une construction minimaliste qui donne au vêtement son caractère immédiatement reconnaissable.

La robe est aussi ornée d’une ligne de petites fleurs multicolores brodées qui courent en diagonale sur le devant. Ce détail romantique crée un contraste saisissant avec la sobriété et la minimalité de la structure – entre la légèreté d’une pièce et la précision d’une pièce de couture.

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Un styling qui laisse toute la place à la robe

Pour ne rien voler à la tenue, Brooks Nader a misé sur un maquillage chaud et lumineux, avec un rouge à lèvres nude discret, et des cheveux blonds coiffés en ondulations volumineuses encadrant le visage. Aucun accessoire superflu. Le résultat est une silhouette où chaque détail semble avoir été pensé pour que la robe reste le seul sujet.

Brooks Nader traverse une période particulièrement active sur le plan de la mode. Début avril, elle s’était déjà illustrée avec une robe courte noire en dentelle à fines bretelles pour un dîner de Pâques à Malibu. Quelques semaines plus tôt, aux Fashion Trust U.S. Awards 2026 à Los Angeles, elle avait porté une robe courte drapée à l’épaule dans un ton blush, fortement froncée au centre pour un effet corseté. Autant de looks qui dessinent une ligne stylistique cohérente : des pièces courtes, précises et affirmées.

Un avenir chargé pour la mannequin

En dehors de la mode, Brooks Nader rejoint le reboot de « Baywatch : Alerte à Malibu » sur Fox pour la saison 2026-2027, dans le rôle de Selene, la capitaine au caractère affirmé de l’équipe de sauveteurs de la plage de Zuma. Un nouveau terrain d’expression pour une personnalité qui semble de plus en plus à l’aise pour occuper le devant de la scène, sous toutes ses formes.

Avec cette apparition remarquée, Brooks Nader confirme ainsi son sens du style et sa capacité à remettre au goût du jour des pièces d’archives avec modernité. Entre mode, image et nouveaux projets à l’écran, la mannequin américaine poursuit son ascension en imposant une signature toujours plus affirmée.