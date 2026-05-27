Cette chanteuse plus size fait sensation avec une robe originale sur le tapis rouge

Sur le tapis des American Music Awards 2026, l’auteure-compositrice-interprète, chanteuse et productrice américaine d’origine albano-macédonienne Bebe Rexha n’est pas passée inaperçue. Sa tenue noire hérissée de ceintures et de boucles métalliques est devenue l’un des sujets les plus commentés de la soirée.

Bebe Rexha mise sur le cuir et les ceintures aux AMAs 2026

C’est lors de la 52e cérémonie des American Music Awards, organisée le 25 mai 2026 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, que Bebe Rexha a fait son apparition très remarquée. L’interprète de « I’m Good » a foulé le tapis bleu de l’événement dans un ensemble noir entièrement construit autour du cuir et du métal.

Bebe Rexha portait un haut corseté noir plongeant à larges bretelles, fermé par de petites attaches argentées, associé à une jupe asymétrique fendue très haut. Loin des robes fluides et romantiques aperçues ailleurs sur le tapis, elle a opté pour une silhouette rock et affirmée, à contre-courant des codes habituels des cérémonies.

Une tenue couverte de boucles qui a fait compter les fans

Le véritable point fort de la tenue, ce sont ses innombrables ceintures. La jupe était recouverte de sangles superposées, de boucles surdimensionnées, de lanières pendantes, de franges et de panneaux plissés, complétés par une longue traîne à l’arrière. À la taille, une plaque argentée ornementée, dotée d’un motif central évoquant une tête de mort, ajoutait une touche supplémentaire de métal.

L’accumulation était telle que les internautes en ont fait un jeu. Sur Reddit, certains se sont amusés à dénombrer les ceintures, l’un avançant le chiffre de sept, un autre celui de six, tandis qu’un troisième comparait la tenue à un costume de jeu vidéo. De son côté, MTV a salué le look de Bebe Rexha sur son compte X officiel (anciennement Twitter).

Des accessoires pensés jusqu’au moindre détail

Bebe Rexha a poussé le thème métallique jusque dans ses chaussures. Elle portait des sandales Vicini ouvertes, ornées d’un scorpion serti de cristaux étiré sur le dessus du pied. Un choix qui prolongeait parfaitement l’esprit rock de l’ensemble.

Côté finitions, elle a misé sur des collants en résille noire, des bijoux argentés superposés – colliers, bagues et bracelets – un maquillage smoky intense et des cheveux blonds courts coiffés en ondulations effet mouillé. Une cohérence stylistique de la tête aux pieds, fidèle à son ère musicale du moment, baptisée « Dirty Blonde ».

Une artiste qui revendique l’inclusivité et l’amour de soi

Au-delà du look, Bebe Rexha s’est imposée au fil des années comme une voix forte sur les questions de corps et d’inclusivité. En 2019, elle avait publiquement dénoncé des créateurs qui refusaient de l’habiller pour les Grammy Awards en la jugeant « trop grosse ». Dans la foulée, elle avait pris la défense de toutes les femmes concernées par ces standards trop étroits, rappelant que la beauté n’a pas de taille.

Cet engagement ne s’est jamais démenti. Bebe Rexha n’a cessé de défendre une mode plus inclusive et de répéter que la beauté ne se résume pas à une silhouette unique. Chacune de ses apparitions sur tapis rouge, comme celle des AMAs, prolonge ce message : accepter son corps et son style sans complexe.

Une soirée placée sous le signe de l’audace

Le choix de Bebe Rexha s’inscrivait dans l’une des grandes tendances de ce tapis : l’opposition entre romantisme « tout en douceur » et esthétique « sombre » et « rebelle ». Plusieurs stars ont elles aussi joué la carte du cuir et du métal, mais peu sont allées aussi loin dans l’accumulation d’accessoires. La cérémonie, animée par la rappeuse américaine Queen Latifah, était par ailleurs dominée côté nominations par Taylor Swift, en tête avec huit citations. Sur le terrain du style, c’est bien Bebe Rexha qui aura monopolisé une bonne partie des conversations.

Avec son ensemble noir hérissé de ceintures, Bebe Rexha a ainsi une nouvelle fois prouvé qu’elle n’avait pas peur d’oser. Entre allure rock, accessoires et message d’acceptation de soi, elle a transformé un simple passage sur le tapis en moment fort de la soirée – et donné aux fans de quoi commenter, et compter, pendant des heures.