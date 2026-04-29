Rétro glam : la chanteuse britannique Lily Allen signe un retour mode très remarqué

La chanteuse, musicienne et actrice britannique Lily Allen est de retour, sur scène et sous les projecteurs. En pleine tournée mondiale « Lily Allen : Performs West End Girl », la chanteuse britannique impose aussi bien par son style que par sa musique, signant des looks de scène rétro chic qui ont immédiatement capté l’attention sur les réseaux sociaux.

Une tournée mondiale après un retour musical fracassant

La tournée « Lily Allen : Performs West End Girl » (cinquième tournée de concerts) a débuté le 2 mars 2026 à Glasgow et traversera le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l’Irlande et l’Australie jusqu’en novembre 2026. Lily Allen y interprète son cinquième album studio « West End Girl », sorti le 24 octobre 2025, dans son intégralité et dans l’ordre de la tracklist. Un pari visiblement gagnant : le 14 avril à New York, elle a vendu à guichets fermés le Radio City Music Hall, devant un public majoritairement millénial reparti le sourire aux lèvres.

Un look rétro qui a fait réagir sur les réseaux sociaux

Pour plusieurs dates de la tournée américaine, Lily Allen est apparue dans un ensemble deux pièces à l’esthétique résolument vintage. Un top camisole aux reflets brun clair, orné en décolleté de dentelle florale crème et d’un petit nœud central, associé à une mini-jupe en maille côtelée jaune taille haute et des talons assortis. Coiffée d’un carré long en queue de cheval haute, avec un maquillage minimaliste, elle laissait tout l’espace au vêtement – une leçon de sobriété au service de l’impact visuel.

Sur une autre photo, Lily Allen y apparaît dans le même top, cette fois superposé sous un kimono en velours blanc aux bordures et poignets garnis de plumes, associé à une jupe en dentelle crème partiellement visible et des sandales à brides beige. Des lunettes à monture fine rose pâle complétaient un look à mi-chemin entre la pin-up des années 50 et l’héroïne d’une comédie romantique britannique des années 90.

Lily Allen performs West End Girl at The Orpheum Theatre. 📸 (Emma McIntyre/Getty) pic.twitter.com/1szbpmadqg — JumpTrailers (@JumpTrailers) April 28, 2026

Billboard et Variety sous le charme

Le magazine hebdomadaire américain consacré à l’industrie du disque Billboard a salué la performance new-yorkaise de Lily Allen, soulignant que malgré l’absence de ses anciens tubes, la salle entière est repartie conquise, preuve que « West End Girl » tient ses promesses en live.

Le magazine américain consacré à l’industrie du spectacle Variety a, quant à lui, décrit un spectacle « plein de rage féminine et de théâtralité, où les tenues deviennent autant de costumes narratifs que d’affirmations stylistiques ». La prochaine étape : Madison Square Garden à New York, le 3 septembre 2026.

En résumé, Lily Allen est loin d’être « used to be famous » (était autrefois célèbre) – comme elle le chante ironiquement dans « Dallas Major ». Avec son album « West End Girl » et des looks de scène qui font autant parler que la musique, elle confirme un retour en grande forme, sur tous les fronts à la fois.