« Des bras athlétiques » : Jennifer Garner rayonne dans une robe ajourée orange

L’actrice américaine Jennifer Garner est l’une des actrices les plus appréciées d’Hollywood. À l’occasion d’une nouvelle séance photo estivale, elle a accepté de poser dans plusieurs tenues – et l’une d’entre elles, signée Tom Ford, a particulièrement enflammé ses fans.

Un orange éclatant signé Tom Ford

Sur la photo qui circule désormais sur tous les réseaux sociaux, Jennifer Garner apparaît dans un haut oversize couleur orange feu, ajouré à plusieurs endroits. Une pièce structurée à la coupe ample, portée à même la peau, qui rappelle le savoir-faire couture cher à Tom Ford : précision des découpes, jeu sur les volumes et matière fluide. Pour compléter, le styliste a opté pour un pantalon noir parfaitement coupé et des escarpins noirs, créant un contraste fort qui laisse toute la place à l’éclat orangé du haut de Jennifer Garner. Une mise en scène épurée qui affirme l’idée d’une silhouette estivale, solaire et confiante.

Bijoux Cartier et beauté épurée

Côté accessoires, Jennifer Garner a misé sur Cartier : une paire de boucles d’oreilles raffinée et un bracelet assorti, juste ce qu’il faut pour ajouter une touche scintillante au look. Une touche de luxe discrète, dans la pure tradition des « stylings hollywoodiens ».

Côté beauté, la même approche. Cheveux lâchés, vagues souples, maquillage doux et lumineux, lèvres en nude satiné : Jennifer Garner cultive ce naturel qui caractérise son image depuis le début de sa carrière. Une décontraction qui sert d’écrin parfait à la pièce signature de la séance.

Jennifer Garner by Celeste Sloman, InStyle, Summer 2026. pic.twitter.com/8OGA8MQe9r — Couture is Beyond (@CoutureIsBeyond) June 4, 2026

Une apparition rare, applaudie par ses fans

Voir Jennifer Garner poser pour un shooting reste, somme toute, un événement assez rare. Plutôt discrète médiatiquement, elle préfère en effet depuis des années laisser parler ses films et ses projets personnels. Sur Instagram, les commentaires ont alors aussitôt afflué. « Magnifique », « tu es incroyable, tu es géniale », « Des bras athlétiques, c’est beau ! » : les fans, conquis, se sont enthousiasmés devant cette série de clichés.

Avec ce shooting estival, Jennifer Garner rappelle ainsi pourquoi elle est l’une des comédiennes les plus aimées du paysage hollywoodien. Entre l’audace d’un orange éclatant Tom Ford, la force tranquille et la délicatesse d’un styling épuré, elle signe une apparition aussi solaire que maîtrisée.