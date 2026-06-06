« Des bras athlétiques » : Jennifer Garner rayonne dans une robe ajourée orange

Fabienne Ba.
@jennifer.garner / Instagram

L’actrice américaine Jennifer Garner est l’une des actrices les plus appréciées d’Hollywood. À l’occasion d’une nouvelle séance photo estivale, elle a accepté de poser dans plusieurs tenues – et l’une d’entre elles, signée Tom Ford, a particulièrement enflammé ses fans.

Un orange éclatant signé Tom Ford

Sur la photo qui circule désormais sur tous les réseaux sociaux, Jennifer Garner apparaît dans un haut oversize couleur orange feu, ajouré à plusieurs endroits. Une pièce structurée à la coupe ample, portée à même la peau, qui rappelle le savoir-faire couture cher à Tom Ford : précision des découpes, jeu sur les volumes et matière fluide. Pour compléter, le styliste a opté pour un pantalon noir parfaitement coupé et des escarpins noirs, créant un contraste fort qui laisse toute la place à l’éclat orangé du haut de Jennifer Garner. Une mise en scène épurée qui affirme l’idée d’une silhouette estivale, solaire et confiante.

Bijoux Cartier et beauté épurée

Côté accessoires, Jennifer Garner a misé sur Cartier : une paire de boucles d’oreilles raffinée et un bracelet assorti, juste ce qu’il faut pour ajouter une touche scintillante au look. Une touche de luxe discrète, dans la pure tradition des « stylings hollywoodiens ».

Côté beauté, la même approche. Cheveux lâchés, vagues souples, maquillage doux et lumineux, lèvres en nude satiné : Jennifer Garner cultive ce naturel qui caractérise son image depuis le début de sa carrière. Une décontraction qui sert d’écrin parfait à la pièce signature de la séance.

Une apparition rare, applaudie par ses fans

Voir Jennifer Garner poser pour un shooting reste, somme toute, un événement assez rare. Plutôt discrète médiatiquement, elle préfère en effet depuis des années laisser parler ses films et ses projets personnels. Sur Instagram, les commentaires ont alors aussitôt afflué. « Magnifique », « tu es incroyable, tu es géniale », « Des bras athlétiques, c’est beau ! » : les fans, conquis, se sont enthousiasmés devant cette série de clichés.

Avec ce shooting estival, Jennifer Garner rappelle ainsi pourquoi elle est l’une des comédiennes les plus aimées du paysage hollywoodien. Entre l’audace d’un orange éclatant Tom Ford, la force tranquille et la délicatesse d’un styling épuré, elle signe une apparition aussi solaire que maîtrisée.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
La chanteuse Christina Aguilera mise sur une robe découpée lors de sa dernière apparition

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

La chanteuse Christina Aguilera mise sur une robe découpée lors de sa dernière apparition

L'auteure-compositrice-interprète américaine Christina Aguilera n'a jamais semblé aussi à l'aise avec son image. Pour une récente apparition publique,...

La chanteuse Olivia Rodrigo fait sensation dans une tenue dentelle

L'auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice américaine Olivia Rodrigo n'a jamais semblé aussi sûre de son univers stylistique. Pour une...

À 49 ans, Anna Faris attire tous les regards dans une robe sculpturale

L'actrice et productrice américaine Anna Faris signe son retour avec panache. Pour la première mondiale du sixième volet...

« On dirait un homme » : la tenue d’Emma Corrin divise sur le tapis rouge

L'actrice britannique Emma Corrin n'a jamais cherché à plaire à tout le monde - et la dernière apparition...

Avec une nouvelle couleur de cheveux, Selena Gomez surprend les internautes

La chanteuse et actrice américaine Selena Gomez a surpris ses abonnés en révélant une toute nouvelle couleur de...

En jean et chemise noire, Khloé Kardashian signe une apparition remarquée

La personnalité de télévision et femme d'affaires américaine Khloé Kardashian a partagé sur Instagram une nouvelle série de...