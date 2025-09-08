Kate Middleton crée la surprise avec une chevelure blonde

Kate Middleton a récemment fait une apparition aux côtés du prince William lors d’une visite au Musée d’histoire naturelle de Londres. Si l’événement officiel visait à promouvoir l’éducation environnementale auprès des écoliers, c’est un tout autre détail qui a attiré l’attention : la nouvelle couleur de cheveux de la princesse.

Une métamorphose qui divise les internautes

Exit le brun signature de Catherine Middleton, dite Kate Middleton : la princesse de Galles arbore désormais une chevelure longue, blonde, aux boucles parfaitement maîtrisées. Un blond doré, ni platine ni foncé, qui marque un tournant capillaire inattendu pour la future reine. Le changement a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, générant un flot de réactions contrastées.

Alors que certaines personnes saluent « une transformation audacieuse », d’autres se montrent plus critiques. Sur X (ex-Twitter), plusieurs commentaires pointent une teinte jugée « trop cendrée » pour son teint, ou un look qui « la vieillit ». D’autres évoquent même l’idée d’une perruque ou d’un recours à l’intelligence artificielle pour dissimuler les effets d’un éventuel traitement médical, relançant malgré eux les spéculations sur la santé de la princesse, récemment en rémission d’un cancer.

De nombreux fans et professionnels, comme le coiffeur de célébrités Jason Collier, applaudissent, quant à eux, le résultat. « Elle a trouvé une couleur et une coupe qui lui vont à merveille. Ses cheveux sont toujours brillants, épais et visiblement sains », déclare-t-il.

En définitive, Kate Middleton prouve qu’elle reste libre dans ses choix esthétiques, malgré la pression constante du regard public. Et comme le rappelle une internaute : « Si ça la rend heureuse, c’est tout ce qui compte ». La princesse innove, et inspire – encore une fois.

