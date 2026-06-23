« Ce n’est pas une tenue pour le bateau » : Kim Kardashian surprend avec un look en cuir

La personnalité médiatique et femme d’affaires américaine Kim Kardashian est récemment apparue à bord d’un yacht dans un total look Gucci en cuir noir, un choix vestimentaire qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Un total look noir en cuir signé Gucci

C’est sur son compte Instagram que Kim Kardashian apparaît vêtue d’un ensemble entièrement noir, signé Gucci, réalisé en cuir. La maison italienne, dont elle est l’une des ambassadrices les plus visibles depuis plusieurs saisons, lui a fourni à la fois une veste à fermeture éclair frontale et un pantalon assorti. L’élément qui retient particulièrement l’attention de la tenue est la veste, dont la fermeture éclair frontale ne va pas jusqu’en haut. Kim Kardashian a en effet choisi de la laisser partiellement dézippée, créant ainsi un effet décolleté. Un total look noir qui s’impose comme une signature stylistique forte.

Des accessoires complètent l’ensemble

Pour parachever cette apparition, Kim Kardashian a misé sur des accessoires soigneusement choisis. Une paire de lunettes de soleil oversize protégeait son regard tout en accentuant la dimension mystérieuse du look. À ses côtés, un sac porté à l’épaule complétait l’ensemble, dans la continuité de la palette monochrome. Cette accumulation d’éléments noirs forme un total look où chaque pièce répond aux autres dans une logique d’unité visuelle.

Un yacht pour décor estival

Kim Kardashian apparaît à bord d’un yacht de luxe, où elle profite d’une soirée en compagnie d’invités. Plusieurs photos montrent Kim en pleine conversation, capturant des instants détendus dans une ambiance privilégiée. Le contraste entre la « légèreté attendue » d’une soirée en mer et le caractère structuré de sa tenue en cuir crée un effet de « décalage » qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes. Certains jugeant que « ce type d’apparence n’est généralement pas associée à une journée sur l’eau ».

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Une publication qui enflamme les commentaires

Sous les clichés, les fans n’ont pas tari d’éloges. « C’est exactement la Kim dont on avait besoin », a écrit l’un d’eux, dans un commentaire repris par de nombreux observateurs mode. D’autres ont salué la coupe ajustée : « J’adore cette tenue sur toi », « Tellement belle ! », ont écrit plusieurs abonnés. Aux mots se sont ajoutés une multitude d’emojis en forme de cœurs noirs et de flammes, traduisant l’admiration générale suscitée par cette apparition.

Avec son total look Gucci en cuir noir, sa veste partiellement dézippée et ses accessoires assortis, Kim Kardashian signe ainsi une apparition maîtrisée. Elle démontre une nouvelle fois sa capacité à transformer une simple soirée en yacht en moment de mode marquant, en jouant avec les codes attendus du vestiaire estival.