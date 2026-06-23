« C’est osé à son âge » : à 76 ans, Vera Wang bouscule les codes avec une tenue qui divise

La styliste américaine d’origine chinoise Vera Wang n’a aucune intention de se plier aux conventions. Elle a dernièrement fait sensation au gala des Fragrance Foundation Awards, à New York. Une apparition qui a aussitôt divisé les internautes : entre admiration et remarques sur son âge.

Une tenue signée Vera Wang

Pour l’occasion, la styliste portait – sans surprise – une pièce de sa propre marque. Son look se composait d’un haut court noir, associé à une jupe taille basse ornée de découpes au niveau de la taille, le tout rehaussé de longs gants d’opéra bleu pastel. Fidèle à elle-même, Vera Wang a complété l’ensemble par ses incontournables lunettes de soleil oversize, un accessoire devenu sa signature, qu’elle affiche comme un véritable outil d’expression personnelle.

View this post on Instagram A post shared by Vera Wang (@verawang)

Des réactions partagées

Cette apparition n’a pas fait l’unanimité. Dans les commentaires, certains internautes ont jugé la tenue « osée pour son âge », tandis que de nombreux autres ont salué « son audace et sa liberté ». Plusieurs l’ont même comparée à Audrey Hepburn, louant « son élégance intemporelle ».

Un débat révélateur du regard, encore tenace, porté sur la manière dont les femmes devraient s’habiller en vieillissant. Rappelons-le : le corps et l’apparence des femmes – comme ceux de toute personne – n’ont pas à être soumis aux jugements. Chacun est libre de s’habiller comme il l’entend, quels que soient son âge, sa morphologie ou son apparence.

Une icône qui défie les codes de l’âge

Face à ce type de réactions, Vera Wang a toujours affirmé une position claire : pour elle, l’âge n’est qu’un chiffre. La créatrice a déjà confié espérer, par ses apparitions, « aider les femmes à se sentir plus à l’aise et plus confiantes ». Pour elle, il existe « de nombreuses définitions de ce que peut être une femme ».

View this post on Instagram A post shared by Vera Wang (@verawang)

Une créatrice plus que jamais sous le feu des projecteurs

Cette apparition s’inscrit dans une séquence faste pour Vera Wang. Ces derniers mois, elle a multiplié les apparitions remarquées sur les tapis rouges, du Met Gala à divers galas new-yorkais. À chaque fois, elle confirme son statut d’exception dans l’univers de la mode, où elle préfère l’expression de soi aux injonctions liées à l’âge.

En bousculant une nouvelle fois les codes, Vera Wang prouve ainsi qu’elle se moque des attentes liées à son âge. Qu’on adhère ou non à ses choix, la styliste américaine d’origine chinoise rappelle, avec panache, que le style n’a pas de date de péremption.