À 52 ans, Penélope Cruz attire tous les regards avec une nouvelle coupe de cheveux

Julia P.
@dimitrishair / Instagram

L’actrice espagnole Penélope Cruz a dévoilé sa coupe de cheveux la plus courte depuis des années, et le résultat n’est pas passé inaperçu. Baptisée « boyfriend bob », cette nouvelle coupe confirme son goût pour les carrés, tout en insufflant à son image une touche résolument décontractée.

Un « boyfriend bob » tout en décontraction

C’est le coiffeur des célébrités Dimitris Giannetos qui a partagé le changement, photos à l’appui, sur Instagram. Réalisée à Los Angeles, la coupe effleure désormais les épaules, signant la version la plus courte de la chevelure de Penélope Cruz depuis longtemps. Fidèle à l’esprit du « boyfriend bob », le coiffeur a opté pour un rendu volontairement « sans effort », qu’il décrit comme l’allure des cheveux « le lendemain d’un coiffage » : légèrement ébouriffés et balayés sur le côté, sans coup de brosse. Une frange longue, portée de côté, vient encadrer le visage et parfaire cette allure naturelle.

 

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Une coupe inspirée par son look

Pour cette transformation, le coiffeur s’est inspiré d’une pièce forte de la tenue de l’actrice : une veste en tweed multicolore, mêlant rose fuchsia, violet et bleu marine. Penélope Cruz la portait ouverte sur une chemise blanche, agrémentée de boutons dorés, de boucles d’oreilles en forme d’étoile et de plusieurs colliers à pendentifs dorés. Côté maquillage, elle a misé sur un fard à paupières prune fumé et une touche de mauve irisé sur les pommettes et les lèvres, pour un rendu lumineux et estival.

L’aboutissement d’une « ère bob »

Cette coupe marque une nouvelle étape dans la métamorphose capillaire entamée par l’actrice en début d’année. En janvier, lors d’un défilé de la Fashion Week de Paris, elle avait déjà troqué sa longue chevelure brune pour un carré long et volumineux. Au fil du printemps, Penélope Cruz avait ensuite éclairci sa couleur en y ajoutant des mèches blondes. Avec ce nouveau carré, elle signe sa coupe la plus courte depuis celle portée au Met Gala 2024.

Une actrice au style toujours renouvelé

Révélée au cinéma international par des films comme « Vicky Cristina Barcelona », « Volver » ou encore « Pirates des Caraïbes », Penélope Cruz est aussi reconnue pour ses choix mode et beauté. À chaque apparition, elle prouve qu’elle sait conjuguer élégance et prise de risque, sans jamais se reposer sur une image figée.

Avec ce « boyfriend bob » décontracté, Penélope Cruz signe ainsi une nouvelle réinvention réussie. Entre inspiration mode et esprit estival, elle rappelle qu’une simple coupe de cheveux peut suffire à renouveler une allure. De quoi, sans surprise, attirer tous les regards.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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