Lila Moss copie sa mère et fait sensation !

Lila Moss, à seulement 22 ans, fait déjà sensation dans les rues de Londres, réaffirmant que l’héritage mode de sa mère, Kate Moss, est loin d’être obsolète. Elle adopte un look emblématique de « La Brindille » (surnom donné à Kate Moss) – un style intemporel qui met en lumière le grand retour du jean skinny. Ce duo gagnant, composé d’un blazer ajusté, d’un jean skinny et d’escarpins pointus, traverse les générations et prouve que la mode, parfois, ne fait que tourner en boucle.

Une influence maternelle incontournable

Récemment, Lila a été repérée en train de quitter un taxi londonien vêtu d’un des outfits signature de sa mère : un blazer noir cintré, un jean skinny légèrement délavé et une paire d’escarpins à bout pointu. Un look à la fois simple et raffiné, qui semble tout droit sorti du vestiaire de Kate Moss des années 90. Cette silhouette révèle la puissance d’un style épuré, et l’on peut dire sans hésiter que l’ADN mode de la top model se retrouve dans chaque détail de l’apparence de Lila.

Depuis des décennies, Kate Moss a marqué l’industrie avec une approche unique de la mode. Loin des tendances éphémères, elle a popularisé des looks à la fois chics et décontractés, oscillant entre glamour et nonchalance. Que ce soit avec ses tailleurs de chez Saint Laurent ou ses robes boho, elle a toujours su redéfinir les classiques avec une touche de fraîcheur et de rébellion. Aujourd’hui, Lila Moss semble marcher dans ses pas, prouvant que ce style iconique n’a rien perdu de son charme et de son pouvoir.

Le skinny : une coupe indémodable

Loin d’être une tendance passagère, le jean skinny fait son grand retour sur les podiums. Lila Moss, en remettant cette coupe au goût du jour en 2025, ne fait pas qu’adopter un vêtement : elle valide un véritable retour en force du style des années 90. Il faut dire que grandir aux côtés d’une icône comme Kate Moss façonne une sensibilité particulièrement aiguisée pour les looks indémodables.

Le blazer, avec sa structure soignée, et le jean skinny, qui épouse les formes, forment une combinaison idéale. Le blazer élance la silhouette et donne une allure sophistiquée, tandis que le skinny, en épousant le corps, met en valeur le corps. Les escarpins à bout pointu ajoutent quant à eux allongent la jambe. Cette combinaison n’est pas seulement élégante, elle est aussi incroyablement polyvalente, convenant aussi bien pour une journée au bureau que pour une soirée chic.

Le style Moss : simple, élégant, et intemporel

Ce qui fait la beauté de ce look, c’est sa simplicité apparente. Il suffit de quelques pièces essentielles et d’un sens aigu du détail pour transformer une tenue basique en un look d’exception. Comme sa mère, Lila maîtrise l’art de la simplicité sophistiquée. Pas de fioritures inutiles, juste des pièces classiques bien choisies et une allure qui semble naturelle, comme si l’élégance était une seconde peau.

Et il n’y a pas de doute : quand une Moss valide un look, il devient instantanément une référence incontournable. Le duo blazer + skinny est de retour en 2025, et avec lui, l’héritage de Kate Moss se poursuit. Ce style résolument intemporel est un parfait témoignage de la manière dont une tendance peut traverser les âges sans jamais perdre de son efficacité ni de son glamour.