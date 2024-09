Marcia Cross (Desperate Housewives) : son apparition à la Fashion Week de Paris va vous surprendre !

La Fashion Week de Paris printemps/été 2025 bat son plein. La capitale française est, jusqu’au 1er octobre, le carrefour des tendances mode et des célébrités. Tout le monde se presse pour assister à des défilés éblouissants, où la mode transcende les simples vêtements pour devenir un véritable art. Une présence a particulièrement envouté Paris : celle de Marcia Cross, la fameuse Bree Van de Kamp de « Desperate Housewives ». Oui, vous avez bien lu ! L’actrice de 62 ans a fait sensation lors du défilé de la marque VETEMENTS, dirigée par le talentueux Guram Gvasalia. Son look full black va vous surprendre !

Une robe qui a fait sensation

Imaginez la scène : le public, rempli de journalistes et de célébrités, attend avec impatience les nouvelles créations printemps/été 2025 de la marque VETEMENTS. Les premières silhouettes apparaissent, des modèles aux looks avant-gardistes, aux coupes audacieuses. Et soudain, la foule s’enflamme. Marcia Cross, vêtue d’une longue robe noire, fait son entrée, et elle n’est pas là pour passer inaperçue. Avec ses épaulettes démesurées, elle dégage une aura de puissance et de confiance qui transcende les générations.

La robe en question n’est pas qu’un simple vêtement ; c’est une déclaration ! Marcia, avec ses bras écartés pour mieux dévoiler les manches chauves-souris, a su captiver l’attention. La taille marquée de la robe accentuait sa silhouette tout en offrant une élégance indéniable. Une chose est sûre, si certaines personnes en doutaient : le style n’a pas d’âge. L’apparition de Marcia Cross au défilé VETEMENTS a été une véritable surprise, et pas seulement parce qu’elle est l’une des actrices les plus appréciées de la télévision.

C’est aussi une déclaration audacieuse sur la façon dont nous percevons les corps vieillissants dans l’industrie de la mode. C’est un rappel puissant que chaque corps mérite d’être célébré, quel que soit son âge ou sa morphologie. Que l’on ait 20, 30, 50 ou 60 ans, chacun.e a le droit de s’exprimer à travers son style. Marcia Cross, avec son charisme et son élégance intemporelle, incarne parfaitement cette idée !

Une mise en avant des corps divers

La Fashion Week de Paris n’est pas seulement une vitrine pour les tendances, mais aussi un lieu de célébration de la diversité corporelle. Ce défilé a été un véritable festival d’inclusivité, où Marcia n’était pas la seule à briller. On a également vu défiler le rappeur Travis Scott, tandis que des mannequins comme Gigi Hadid et Heidi Klum ont enchanté le public avec leurs looks résolument underground. Et que dire de Carmen Kass ? Cette mannequin, bien qu’enceinte, a défilé en soutien-gorge et jupe avec une telle grâce et assurance que le public n’a pu s’empêcher d’applaudir. La diversité des corps et des âges était à l’honneur au défilé VETEMENTS, et la présence de femmes comme Marcia Cross a renforcé l’idée que la mode doit être accessible à toutes.

Le final du défilé, où Anok Yai a foulé le podium en courant, était tout aussi mémorable. Habillée en mariée, elle a créé une ambiance apocalyptique qui a laissé le public à bout de souffle. La représentation de la mariée courant dans un monde chaotique peut d’ailleurs être perçue comme une métaphore puissante sur la beauté et la résilience face à l’adversité. Cette image forte est l’aboutissement parfait d’un défilé qui a su jouer sur les émotions et les sensations, tout en restant ancré dans une vision moderne de la mode.

La Fashion Week de Paris printemps/été 2025 nous offre une perspective enrichissante sur la beauté et la mode (même si l’inclusivité n’est pas encore 100 % au rendez-vous). Marcia Cross, en se glissant sur le catwalk, n’a pas seulement mis en avant une robe, mais a également célébré la diversité et la beauté des femmes de tous âges. Alors, mesdames, sortez vos épaulettes, arborez votre confiance, et montrez au monde qui vous êtes !