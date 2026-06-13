Dans un look minimaliste, Katie Holmes attire tous les regards à New York

L’actrice, réalisatrice et productrice américaine Katie Holmes confirme une fois encore qu’elle est l’une des silhouettes les plus précises de la mode américaine. Elle a dernièrement fait sensation lors du dîner d’artistes du Tribeca Festival à New York. Et sa tenue – un look entièrement signé par une grande maison parisienne – a immédiatement enflammé les commentaires.

Un débardeur de lin à col de cristal

Pour cette soirée très en vue, Katie Holmes a opté pour un simple débardeur en lin, dans une teinte douce et lumineuse oscillant entre le doré et le beige. Une pièce dont l’encolure est ornée d’un discret galon brodé de cristaux. Le détail qui change tout, c’est la coupe choisie. Plutôt que d’opter pour la version ajustée du débardeur, devenue une signature des tapis rouges en 2026, Katie Holmes a préféré une silhouette plus ample, qui effleure le corps sans le serrer. Une décision qui donne au look une dimension immédiatement décontractée, presque « off-duty », malgré la grandeur de l’événement.

Le pantalon wide-leg, sa signature noire

Pour accompagner le débardeur, l’actrice est restée fidèle à l’une de ses pièces fétiches : un pantalon noir wide-leg, à la coupe large et fluide. Une silhouette qu’elle a multipliée ces dernières saisons, des lancements mode aux cérémonies de remise de prix, jusqu’à en faire l’une de ses signatures stylistiques les plus identifiables.

L’élément qui élève la silhouette, c’est la ceinture. Issue de la collection printemps-été 2026 de la maison française, elle joue sur une teinte chocolat profond qui vient rompre subtilement la palette neutre du reste de l’ensemble. Un détail apparemment minuscule, mais qui structure visuellement toute la silhouette.

Escarpins cap-toe et sac à structure ronde

Côté chaussures, Katie Holmes a misé sur l’un des codes les plus reconnaissables de la maison : la paire d’escarpins cap-toe, à la coque beige crème et au bout blanc contrastant. Une pièce iconique qui apporte au look à la fois un ancrage couture et une touche graphique forte. Ces escarpins, déclinés depuis des décennies, font partie de ces classiques que les passionnées de mode reconnaissent au premier coup d’œil.

À la main, l’actrice porte un sac structuré à porter épaule, dans une forme arrondie typique des modèles de la saison. Une pièce introduite lors du dernier défilé printemps-été à Paris, qui s’inscrit déjà comme l’une des plus convoitées de l’année.

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L’art minimaliste de Katie Holmes

Si cette apparition retient autant l’attention, c’est parce qu’elle illustre parfaitement la philosophie stylistique que cultive Katie Holmes depuis plusieurs années. Aux côtés de sa styliste de longue date Brie Welch, l’actrice a fait du minimalisme couture une véritable signature. Loin des extravagances de certains tapis rouges, elle privilégie systématiquement les pièces essentielles – débardeur, chemise blanche, jean droit, manteau structuré – qu’elle élève par le choix précis des matières et des coupes.

Avec ce look, Katie Holmes signe ainsi une nouvelle démonstration de ce que l’élégance peut produire de plus séduisant. Et confirme qu’un simple débardeur de lin peut suffire à composer une silhouette aussi chic qu’intemporelle.