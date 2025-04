Jennifer Lopez avec sa fille Emme : tous les regards sur son look printanier

Jennifer Lopez continue de faire tourner les têtes – et ce, même loin des tapis rouges. Ce week-end, la star a été aperçue à New York en charmante compagnie : sa fille Emme Maribel Muñiz, 17 ans. Le duo mère-fille a assisté ensemble à la comédie musicale « Buena Vista Social Club » à Broadway, et s’est même offert une visite des coulisses, saluant les comédiens après la représentation. Au-delà du moment complice entre les deux, c’est le look de J.Lo qui a particulièrement attiré l’attention : une tenue parfaite pour accueillir les beaux jours, à la fois confortable, stylée et ultra-tendance.

Le costume en lin, pièce maîtresse du printemps

Fidèle à son statut d’icône mode, Jennifer Lopez a une nouvelle fois prouvé qu’elle savait marier élégance et décontraction. Pour cette sortie, elle portait un costume en lin gris clair – blazer oversize et pantalon assorti – qu’elle avait choisi d’associer à une chemise blanche fluide. Une silhouette à la fois sobre, raffinée et pile dans l’air du temps.

Aux pieds, elle avait opté pour des escarpins transparents à bout pointu, qui ajoutaient une touche de glamour à cette tenue tout en légèreté. Une leçon de style maîtrisée de bout en bout, dans un registre plus naturel mais toujours aussi étudié.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Emme opte pour un look résolument décontracté

À ses côtés, sa fille Emme affichait un look totalement différent – preuve que le style peut s’exprimer de mille façons, même dans une même famille. Pull oversize à motif, jean troué, Converse noires… l’adolescente affirme ses goûts avec une allure casual assumée, très éloignée du glamour habituel de sa mère. Un contraste visuel charmant. Les deux affichent une relation visiblement forte, marquée par ces apparitions publiques de plus en plus fréquentes ensemble.

Jennifer Lopez annonce son retour sur scène

Cette soirée new-yorkaise n’était pas le seul moment fort du week-end pour Jennifer Lopez. Le lendemain, le 7 avril, elle a posté une nouvelle vidéo sur son compte Instagram pour annoncer une surprise à ses fans : son grand retour sur scène cet été. « À tous mes JLovers internationaux, je vais faire quelques dates de spectacles sélectionnés cet été. J’ai hâte de retourner là-bas pour vous voir tous. Ça fait trop longtemps. Ça va être un été incroyable », écrit-elle en légende, incitant ses fans à consulter son site pour connaître les premières dates.

Ce post, accompagné d’un montage de ses précédents concerts, a suscité une vague d’enthousiasme chez ses fans, ravis à l’idée de la retrouver en live après une longue pause.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

Qu’il s’agisse de ses projets artistiques ou de ses sorties privées, Jennifer Lopez reste une figure incontournable de la scène publique. En apparaissant aux côtés de sa fille dans un look printanier aussi inspirant qu’élégant, elle confirme que le style n’est pas une question d’occasion, mais d’attitude.