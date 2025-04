En maillot de bain à 59 ans, Grece Ghanem séduisante

À 59 ans, Grece Ghanem continue de bousculer les stéréotypes liés à l’âge et à l’apparence. La créatrice de contenus mode, suivie par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, a publié une photo d’elle en maillot de bain. Un cliché solaire, qui illustre à la fois son élégance naturelle et sa confiance assumée – et qui n’a pas manqué de faire réagir avec admiration ses abonnés.

Une image qui inspire la liberté

Sur la photo, Grece Ghanem pose dans un maillot deux pièces. Pas de filtre, pas de mise en scène artificielle : juste une femme qui affirme, avec style et simplicité, qu’elle se sent bien dans sa peau. Un message fort dans une époque où la jeunesse est souvent survalorisée, surtout dans l’univers très normé de la mode et des réseaux sociaux.

La créatrice de contenus mode Grece Ghanem ne cherche pas à défier l’âge, mais plutôt à lui donner un nouveau visage – celui de l’assurance, de la liberté et de la visibilité. Car pour elle, vieillir ne signifie pas disparaître.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Grece Ghanem (@greceghanem)

De la microbiologie à la mode

Née au Liban, Grece Ghanem a d’abord mené une carrière scientifique. Elle détient un master en microbiologie, avant de s’installer à Montréal en 2005. Passionnée de bien-être et de santé, elle s’est ensuite reconvertie en coach personnelle, un métier qu’elle a exercé pendant plus de 25 ans.

C’est sa fille qui l’encourage, en 2015, à partager ses tenues sur Instagram. Ce qui commence comme un simple loisir devient rapidement un véritable phénomène. En quelques années, Grece Ghanem se fait remarquer par les professionnels de la mode pour son style coloré et toujours impeccablement maîtrisé.

Une figure incontournable de la mode actuelle

Aujourd’hui, Grece Ghanem est devenue une véritable référence. Présente aux Fashion Weeks, invitée par les plus grandes marques, elle incarne une nouvelle idée du style, affranchi des diktats de l’âge. Elle a été mise en avant dans des magazines de renom comme Vogue ou ELLE, qui saluent son authenticité et son élégance.

Ses tenues mêlent pièces de créateurs, coupes architecturées, couleurs franches et accessoires audacieux. Au-delà du look, c’est sa posture, fière et assurée, qui impressionne. Elle ose, sans jamais en faire trop. Elle montre que la mode est un terrain de jeu, et que ce jeu ne s’arrête pas à 40, 50 ou 60 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Grece Ghanem (@greceghanem)

« Restez visibles », aime-t-elle rappeler. Pour Grece Ghanem, le style est un moyen d’expression, mais aussi un acte de résistance. Dans un monde où les femmes de plus de 50 ans sont souvent invisibilisées, elle revendique le droit de continuer à exister, à plaire, à inspirer. Son message est simple : l’élégance ne disparaît pas avec le temps, elle évolue. Et elle peut rayonner à tout âge – surtout en bikini.