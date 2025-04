Lorsqu’Anna Wintour parle, le monde de la mode écoute. À la tête du magazine Vogue US depuis 1988, la papesse de l’élégance n’accorde pas ses louanges à la légère. Alors, quand elle désigne un couple comme étant « le plus influent en matière de mode », on tend l’oreille. Et cette année, ce sont Rihanna et A$AP Rocky qui décrochent cette distinction.

Rihanna et A$AP Rocky : le duo mode qui fait l’unanimité

Au fil des années, Rihanna et A$AP Rocky se sont imposés comme des références stylistiques incontournables. En couple depuis 2019, les deux artistes affichent une complémentarité mode impressionnante, oscillant entre audace vestimentaire et élégance désinvolte. Ce duo, à la fois glamour et avant-gardiste, redéfinit les codes de la mode contemporaine à chacune de leurs apparitions.

Anna Wintour, elle-même icône du style, n’a pas tari d’éloges à leur sujet dans une récente interview pour Entertainment Tonight. « Ils sont talentueux, brillant et ils ont des bonnes valeurs et puis ils ont énormément de style », a-t-elle déclaré.

Un style qui mêle audace, héritage et modernité

Leur force ? Une liberté stylistique totale, alliée à une véritable réflexion sur l’identité et l’héritage culturel. Rihanna, déjà consacrée par le CFDA (Council of Fashion Designers of America) en 2014 comme icône mode, bouscule les normes depuis des années. À ses côtés, A$AP Rocky revendique une approche pointue du vêtement masculin, jouant volontiers avec les frontières du genre, de la couture et de l’urbain.

Tous deux sont régulièrement salués pour leur capacité à mêler pièces vintage et créations de jeunes designers, grandes maisons et labels émergents, avec aisance. Résultat : un couple ultra-photographié, dont chaque apparition déclenche une vague d’analyses dans la presse spécialisée.

En coulisses du Met Gala 2025

La reconnaissance d’Anna Wintour va au-delà de simples compliments. Elle s’est concrétisée par une invitation prestigieuse : A$AP Rocky fera partie des co-présidents du prochain Met Gala, prévu pour le 5 mai 2025. Un événement majeur du calendrier fashion, placé cette année sous le thème « Superfine : Tailoring Black Style » (comprendre « Adapter le style noir »).

Le couple participera aussi activement à l’organisation du Met Gala 2025, avec un accent mis sur l’exposition masculine et les créateurs noirs. Un hommage appuyé à l’influence souvent sous-représentée de la mode afro-américaine, que Rihanna et A$AP Rocky incarnent avec fierté et audace.

La consécration par Anna Wintour, au-delà de la sphère médiatique, témoigne d’un respect profond dans l’industrie. En mettant à l’honneur ce couple emblématique, la rédactrice en chef de Vogue US souligne l’importance d’une mode inclusive, ancrée dans la diversité, et portée par des artistes au discours fort. Rihanna et A$AP Rocky ne se contentent pas de suivre les tendances : ils les créent, les détournent, les élèvent.