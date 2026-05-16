Dans un look minimaliste, cette mannequin américaine mise sur une silhouette noire maîtrisée

Kaia Gerber a récemment captivé l’attention lors du Disney Upfront 2026, organisé au Jacob K. Javits Convention Center à New York. Tandis que de nombreuses personnalités avaient misé sur des silhouettes élaborées, la mannequin et actrice américaine a préféré une approche résolument épurée avec un ensemble noir deux pièces. Une leçon de minimalisme élégamment orchestrée, en parfaite adéquation avec l’esthétique du « quiet luxury ».

Un total look tout en contrastes

Au premier regard, l’ensemble porté par Kaia Gerber pourrait sembler simple : un haut ajusté associé à une jupe midi taille haute, le tout dans une teinte noire intense. L’œil expert reconnaît toutefois immédiatement la précision du travail. Issue de la collection automne-hiver 2026 de Jacquemus, la pièce joue sur une alternance subtile entre velours profond et soie satinée. Un contraste de matières discret, mais redoutablement raffiné, qui anime la silhouette à chaque mouvement.

Le look de Kaia Gerber correspondait exactement au passage numéro 43 du défilé Jacquemus présenté plus tôt dans l’année. Seule différence avec la version runway : Kaia Gerber a fait l’impasse sur le grand chapeau conique qui accompagnait la tenue lors du show, préférant laisser ses longs cheveux ondulés tomber librement sur ses épaules. Côté chaussures, elle a opté pour des escarpins noirs à bout ouvert signés Amina Muaddi, marque devenue incontournable du vestiaire des stars ces dernières saisons. Pas de bijoux, pas de sac apparent, pas de superflu : tout est dans la précision du choix.

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Une apparition à contre-courant des autres invitées

L’élégance du look de Kaia Gerber s’est particulièrement distinguée dans une soirée où la plupart des invitées avaient misé sur des tenues plus chargées. Aux côtés de l’actrice américaine Lindsay Lohan, de l’acteur et mannequin canadien Paul Anthony Kelly, de l’actrice américaine Chase Infiniti ou encore de l’auteur-compositrice-interprète et actrice américaine Mandy Moore, Kaia Gerber a tranché par sa sobriété affirmée.

Elle a choisi de capter l’attention par la maîtrise. Un parti pris cohérent avec l’image que cultive Kaia Gerber depuis ses débuts. Connue pour son sens du style hérité de sa mère la mannequin américaine Cindy Crawford, Kaia Gerber privilégie depuis longtemps les silhouettes nettes, les coupes précises et les couleurs sobres. Une signature stylistique qui en fait l’une des références incontournables de sa génération sur les tapis rouges et les défilés.

Le minimalisme noir, tendance phare de la saison

Au-delà du look en lui-même, ce choix mode s’inscrit dans une mouvance plus large : celle du retour en force du minimalisme noir, porté par le mouvement « quiet luxury ». Loin des « excès brillants » et des références logo-mania, cette tendance prône une élégance discrète, qui ne se révèle qu’à l’œil attentif. Le noir, par sa sobriété intrinsèque, devient le terrain idéal pour ce type de démarche : il permet de mettre toute l’attention sur la qualité de la coupe et le travail des matières.

Cette esthétique séduit aussi par sa polyvalence. Un ensemble noir bien coupé peut se porter en journée comme en soirée, en automne comme au printemps, et traverse les saisons sans jamais paraître démodé. C’est cette dimension intemporelle que Kaia Gerber a clairement embrassée en optant pour cet ensemble Jacquemus, dont la modernité tient justement à sa capacité à rester pertinent au-delà de la saison.

Avec son ensemble Jacquemus noir aux contrastes subtils, Kaia Gerber a ainsi signé l’une des apparitions les plus marquantes du Disney Upfront 2026. Une démonstration éclatante que le minimalisme reste l’une des armes mode les plus puissantes pour qui sait le maîtriser.