La mannequin Bella Hadid met ses yeux en valeur avec un maquillage minimaliste

Sur la première photo du carrousel Instagram, la mannequin Bella Hadid apparaît dans un selfie baigné de lumière naturelle. Le rayon de soleil souligne subtilement ses yeux clairs, mis en valeur par un maquillage minimaliste qui privilégie un regard délicatement défini. Ce choix esthétique reflète une tendance actuelle : un beauty look épuré qui souligne les traits « sans surcharge ».

Le haut à pois, une pièce mode particulièrement tendance

Avec des sourcils structurés, une peau lumineuse et des lèvres beige, Bella Hadid adopte une approche naturelle qui met en avant ses traits sans artifice visible. Ce type de maquillage, souvent associé au mouvement « no make-up make-up », continue de séduire pour sa capacité à sublimer sans transformer.

Sur ce selfie, Bella Hadid porte également un haut à pois, un motif classique qui connaît un regain de popularité ces dernières saisons. Intemporel, le « polka dot » s’inscrit dans une tendance rétro revisitée, régulièrement aperçue sur les podiums comme dans le street style. Associé à une veste en jean casual, ce choix stylistique crée un équilibre entre élégance et simplicité. Ce mélange de basiques contemporains et d’inspirations vintage contribue à renforcer l’image d’un look dit accessible, mais travaillé.

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Une publication largement saluée par les internautes

Dans les autres photos du carrousel, Bella Hadid partage des clichés en présence de chevaux, illustrant une facette plus personnelle de son univers visuel. Rapidement, la publication a suscité de nombreuses réactions positives. De nombreux internautes ont exprimé leur admiration pour la mannequin, saluant à la fois son naturel et son élégance. Les commentaires soulignent particulièrement la simplicité du maquillage ainsi que l’harmonie générale des images.

Cette réception enthousiaste confirme ainsi l’influence de Bella Hadid dans les domaines de la mode et de la beauté, où chacune de ses apparitions suscite un intérêt marqué. Avec ce maquillage minimaliste et ce look ponctué d’un haut à pois très tendance, Bella Hadid confirme son sens du détail et son influence dans l’univers de la mode. Entre esthétique naturelle et univers visuel cohérent, elle ne cesse d’inspirer une large communauté, séduite par son style à la fois simple et maîtrisé.