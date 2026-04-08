Miss Univers 2024 aperçue en moto-taxi à Bali, la vidéo fait réagir

Une vidéo montrant Miss Univers 2024 se déplacer en moto-taxi dans les rues de Bali a rapidement attiré l’attention en ligne. Partagée sur les réseaux sociaux, la séquence montrant Victoria Kjær Theilvig dans un contexte du quotidien a suscité de nombreux commentaires.

Une apparition remarquée loin des événements officiels

Victoria Kjær Theilvig, élue Miss Univers 2024, a été aperçue circulant en moto-taxi à Bali, une destination très fréquentée par les voyageurs internationaux. Dans la vidéo relayée en ligne, la jeune femme apparaît dans un cadre informel, loin des tapis rouges et des engagements protocolaires généralement associés au titre de Miss Univers. Ce contraste avec l’image institutionnelle des concours de beauté a contribué à l’intérêt suscité par la séquence.

À Bali, les moto-taxis constituent un mode de déplacement largement utilisé, notamment pour éviter les embouteillages dans certaines zones très fréquentées. Le fait qu’une personnalité internationale utilise ce moyen de transport, habituellement associé à la vie quotidienne locale, a surpris certains internautes – tout comme le comportement bienveillant et respectueux du conducteur, un aspect d’autant plus remarqué qu’il n’est pas toujours garanti pour les femmes en tenue « légère » sur l’île.

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Une vidéo qui suscite de nombreuses réactions

Après sa diffusion, la vidéo a généré de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont salué une attitude jugée simple et accessible, tandis que d’autres ont exprimé leur surprise face à ce choix de transport. Ce type de contenu, perçu comme spontané, attire souvent l’attention car il montre des personnalités publiques dans des situations éloignées de leur image médiatique habituelle. La viralité de la séquence illustre l’intérêt du public pour des moments du quotidien, parfois considérés comme plus authentiques.

Le rôle médiatique des gagnantes de Miss Univers

Durant leur année de règne, les lauréates de Miss Univers participent à de nombreux événements internationaux, campagnes publiques et actions associatives. Leur image publique est généralement liée à des apparitions officielles, ce qui explique l’attention portée aux contenus montrant des situations plus informelles. Victoria Kjær Theilvig s’inscrit dans cette nouvelle génération de personnalités dont l’image est également façonnée par les réseaux sociaux.

En résumé, les plateformes sociales jouent un rôle important dans la diffusion d’images spontanées de personnalités publiques. La séquence tournée à Bali montre comment un moment ordinaire peut rapidement devenir viral lorsqu’il concerne une figure médiatisée comme Victoria Kjær Theilvig. Ce phénomène souligne l’évolution du rapport entre célébrités et audiences, désormais marqué par une visibilité permanente.