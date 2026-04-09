Lisa Kudrow, l’actrice de « Friends », révèle pourquoi elle se sentait « la sixième »

Connue dans le monde entier pour son rôle de Phoebe Buffay dans la série « Friends », Lisa Kudrow a récemment évoqué un ressenti plus nuancé concernant sa place dans le célèbre casting. Dans un entretien accordé au journal The Independent, l’actrice américaine a expliqué qu’elle avait parfois eu l’impression d’être perçue comme « la sixième » membre du groupe, malgré le succès mondial de la série diffusée entre 1994 et 2004.

Une liberté artistique inattendue

Lisa Kudrow confie notamment que, durant les premières années de la série, peu d’attentes semblaient reposer sur sa carrière. « Personne ne se préoccupait vraiment de moi », explique-t-elle, ajoutant que certaines personnes de son entourage professionnel la désignaient comme « la sixième Friend ». Une perception qui, selon elle, traduisait un manque de vision sur les opportunités qui pouvaient s’ouvrir à elle à l’époque.

Si cette situation a pu paraître déstabilisante, Lisa Kudrow estime qu’elle lui a également offert une certaine liberté dans ses choix professionnels. L’absence d’attentes précises lui a permis d’explorer différents rôles au cinéma et à la télévision, en parallèle de son travail sur « Friends ».

Parmi ses projets durant cette période figurent notamment plusieurs films sortis dans les années 1990, qui ont contribué à diversifier son parcours artistique. Elle explique que ce n’est qu’après certains succès que l’industrie a commencé à envisager davantage de propositions, notamment dans le registre de la comédie romantique.

Un rôle devenu emblématique

Malgré ce sentiment initial, le personnage de Phoebe Buffay est aujourd’hui considéré comme l’un des plus marquants de la série. Lisa Kudrow a d’ailleurs remporté en 1998 l’Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique pour son interprétation.

Avec son humour singulier et sa personnalité décalée, Phoebe Buffay a contribué à l’identité de « Friends », aux côtés des cinq autres personnages principaux incarnés par Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry. Au fil des années, la série est devenue une référence culturelle internationale, diffusée dans de nombreux pays et toujours largement regardée aujourd’hui via les plateformes de streaming.

Une carrière marquée par des choix variés

Après « Friends », Lisa Kudrow a poursuivi une carrière diversifiée, alternant entre rôles à l’écran et projets d’écriture ou de production. Elle a notamment participé à la création de séries telles que « The Comeback » ou « Web Therapy », explorant différents formats narratifs.

En revenant sur son expérience dans la série « Friends », Lisa Kudrow met ainsi en lumière une perception parfois méconnue du succès télévisuel. Derrière l’image d’une série unanimement célébrée, l’actrice évoque un parcours marqué par l’incertitude, mais aussi par une liberté créative qui a contribué à façonner sa carrière. Aujourd’hui encore, son interprétation de Phoebe Buffay reste l’un des éléments emblématiques de la série, confirmant l’impact durable de ce rôle sur la culture populaire.