Dans une robe effet serpent, cette actrice met en valeur sa silhouette sur le tapis rouge

L’actrice américaine Barbie Ferreira a attiré l’attention lors de l’avant-première de son nouveau film, organisée à Los Angeles. Pour cette apparition, elle a opté pour un look illustrant la tendance du method dressing, qui consiste à adapter sa tenue à l’univers du projet promu.

Une robe effet serpent qui structure la silhouette

Sur le tapis rouge, Barbie Ferreira portait une robe courte au fini effet serpent noir, structurée par un laçage frontal rappelant l’esthétique corset. Ajustée près du corps, la pièce mettait en valeur sa silhouette tout en conservant une allure élégante et contemporaine. Le choix de la matière brillante renforçait l’impact visuel du look, apportant une dimension sophistiquée à l’ensemble.

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Des escarpins illusion en clin d’œil au film

L’actrice a complété sa tenue avec une paire d’escarpins transparents au design illusion, caractérisés par un effet visuel évoquant des éclaboussures de couleur rouge. Ce détail faisait écho à l’atmosphère du film d’horreur qu’elle venait présenter. Cette approche stylistique s’inscrit dans une pratique de plus en plus répandue à Hollywood, où les personnalités utilisent la mode comme un prolongement narratif de leurs projets cinématographiques.

Une mise en beauté minimaliste et équilibrée

Côté mise en beauté, Barbie Ferreira a privilégié un maquillage naturel et lumineux, accompagné d’une coiffure plaquée vers l’arrière. Ce choix minimaliste permettait de laisser toute la place à la tenue, tout en soulignant les lignes du visage. Quelques bijoux discrets complétaient l’ensemble, confirmant une volonté d’équilibre entre audace et sobriété.

Un rôle dans un thriller horrifique attendu

Ce nouveau film, dont la sortie est prévue le 10 avril 2026, Barbie Ferreira interprète Margot, une modératrice chargée de surveiller des contenus vidéo en ligne. Son personnage se retrouve confronté à des images potentiellement liées à des crimes réels, dans un scénario inspiré du film sorti en 1978. Le long-métrage s’inscrit dans le registre du thriller horrifique, un genre qui influence directement l’esthétique adoptée par l’actrice pour la promotion.

Une présence mode de plus en plus affirmée

Cette apparition s’inscrit dans une période active pour Barbie Ferreira, qui a également été vue récemment lors de la cérémonie des Oscars 2026. À cette occasion, elle portait une robe corset bleu cobalt signée Zac Posen, composée d’une structure intégrant de nombreux éléments de maintien. Ce précédent choix stylistique confirmait déjà son intérêt pour les silhouettes structurées et les pièces à forte identité visuelle.

Avec cette nouvelle apparition sur le tapis rouge, Barbie Ferreira confirme ainsi sa capacité à conjuguer expression stylistique et stratégie de promotion. En s’appropriant les codes du method dressing, l’actrice démontre comment la mode peut devenir un outil de communication cohérent avec l’univers d’un film, tout en valorisant sa présence médiatique.