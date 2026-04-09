Anne Hathaway retrouve la frange iconique du film « Le diable s’habille en Prada »

À l’occasion de la tournée promotionnelle du film « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2), Anne Hathaway a attiré l’attention avec une coupe rappelant l’un des looks les plus mémorables du premier film. L’actrice américaine revisite la célèbre frange associée à son personnage Andy Sachs, devenue une référence beauté depuis 2006.

Une coupe devenue emblématique du film

Anne Hathaway a marqué toute une génération avec son rôle d’Andy Sachs dans « Le diable s’habille en Prada ». Parmi les éléments visuels associés au personnage, la frange droite portée avec une queue-de-cheval structurée s’est imposée comme l’une des signatures capillaires du film. Lors de la promotion du second volet, l’actrice est apparue avec une coupe rappelant cette esthétique devenue emblématique.

Ce choix stylistique fait écho à l’univers visuel du long-métrage, fortement influencé par la mode. La coupe d’Andy Sachs accompagne l’évolution du personnage dans le film, symbolisant son immersion progressive dans l’industrie du luxe et des médias.

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Le retour d’une référence beauté des années 2000

Depuis la sortie du premier film, la frange portée par Andy Sachs est régulièrement citée parmi les coupes marquantes des années 2000. La tendance actuelle montre un regain d’intérêt pour des styles inspirés de cette période, aussi bien dans la mode que dans la beauté. Plusieurs experts observent un retour de coupes structurées combinées à des finitions plus naturelles, reflétant une évolution vers des styles moins figés.

Un élément visuel central dans l’univers du film

Le film « Le diable s’habille en Prada » (The Devil Wears Prada) a est reconnu pour son influence sur la culture populaire et sur la perception du secteur de la mode. Les transformations stylistiques du personnage principal participent à la narration, illustrant les changements personnels et professionnels qu’elle traverse. Le retour de cette frange dans la promotion du second film souligne l’importance de la continuité visuelle dans la communication autour de la franchise.

La coupe d’Anne Hathaway démontre ainsi la capacité de certains styles à rester présents dans l’imaginaire collectif plusieurs années après leur apparition à l’écran. En revisitant ce look, l’actrice contribue à remettre en lumière une référence beauté associée à l’un des films les plus cités lorsqu’il s’agit de mode au cinéma. Ce type de clin d’œil visuel participe à l’intérêt suscité par la sortie du nouveau film auprès du public.