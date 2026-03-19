« Un visage incroyable » : à 38 ans, cette mannequin britannique fascine la toile

Anaëlle G.
@rosiehw / Instagram

La mannequin et actrice britannique Rosie Huntington-Whiteley fascine la toile avec des photos studio minimalistes où son élégance naturelle explose.

Un portrait studio jugé d’une « beauté intemporelle »

Rosie Huntington-Whiteley, ex-ange Victoria’s Secret et égérie mode, a récemment partagé sur Instagram un portrait en noir et blanc où elle porte un blazer blanc oversized à col Mao, pantalon slim noir et boucles d’oreilles pendantes. Son regard smoky intense, lèvres beiges brillantes et cheveux blonds lisses encadrent son visage. Ce cliché, pris contre fond blanc, sublime son « charisme magnétique ».

 

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Des commentaires en extase

Les abonnés sont unanimes sous sa publication Instagram : « Un visage incroyable ! », « Élégance naturelle absolue », « Tu es une déesse ». Des milliers de likes pleuvent, célébrant sa beauté. Rosie, mannequin, actrice et maman de deux enfants (Riser et Jack) avec l’acteur et producteur britannique Jason Statham, incarne selon ses fans la quintessence du charme et de la grâce, alliant sophistication, naturel et une aura irrésistible qui fascine sur tous les fronts.

En résumé, Rosie Huntington-Whiteley captive et prouve que beauté rime avec authenticité : pas de filtres outranciers, juste une élégance innée qui fait vibrer la toile.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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