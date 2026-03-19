Rosalía enflamme la scène avec un vestiaire digne d’un ballet futuriste

Sur scène, certaines artistes repoussent les limites de la performance visuelle autant que musicale. Le costume devient alors un élément central du spectacle. C’est le pari réussi de Rosalía, qui a marqué le lancement de son eLUX Toure avec une direction artistique mêlant danse classique, esthétique futuriste et illusions scéniques.

Un lancement remarqué à Lyon

C’est à LDLC Arena, le 16 mars 2026, que Rosalía a donné le coup d’envoi de sa tournée internationale. Selon le média People Magazine, l’auteure-compositrice-interprète et musicienne espagnole y a proposé « un spectacle construit autour d’un univers visuel particulièrement travaillé ».

Dès les premières minutes, le ton est donné : la performance dépasse le simple cadre musical pour s’inscrire dans une approche globale, proche de l’opéra ou du ballet contemporain. Au programme, une setlist d’une vingtaine de titres, accompagnée de mises en scène évolutives et de changements de costumes marquants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosalía (@rosalialivevocalss)

Des tenues inspirées du ballet

Parmi les éléments les plus commentés, les choix vestimentaires occupent une place centrale. Rosalía apparaît notamment dans une tenue directement inspirée du ballet classique : justaucorps blanc, tutu rose et chaussons, revisités dans une esthétique moderne. Ce look, associé à une chorégraphie aérienne, renforce l’impression de fusion entre concert et performance artistique.

Rosalía est parfois portée ou accompagnée par des danseurs, créant des tableaux visuels proches de la scène chorégraphique. D’autres silhouettes viennent enrichir cet univers : robes fluides, pièces structurées ou encore ensembles mêlant matières légères et détails plus graphiques.

Entre mode, performance et narration

Le vestiaire de Rosalía ne se limite pas à une succession de looks. Il participe à une narration globale, où chaque tenue accompagne une ambiance ou une intention artistique. On observe ainsi des transitions entre des silhouettes inspirées de la danse classique et d’autres plus contemporaines, proches de l’esthétique club ou avant-gardiste. Cette diversité reflète son identité musicale, connue pour « mélanger les influences et les genres ». Le costume devient alors un prolongement de cette démarche hybride.

Au-delà des costumes, la dimension visuelle du spectacle repose aussi sur un travail précis de scénographie. Rosalía intègre des effets d’illusion optique, jouant avec les perspectives, les formes et les déplacements sur scène. Certaines performances la montrent suspendue ou encadrée par des éléments graphiques manipulés par les danseurs, créant des images presque abstraites. Cette approche renforce l’identité du spectacle, où chaque chanson devient un tableau à part entière, construit autour d’un univers visuel spécifique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @rosalia.australia

Une tournée internationale ambitieuse

Le « LUX Tour » doit se poursuivre dans plusieurs pays, avec une série de dates annoncées à travers le monde. Cette tournée accompagne la sortie de son album « Lux », dévoilé en novembre 2025. À travers ce projet, Rosalía confirme son positionnement sur la scène internationale, en proposant des spectacles où la dimension visuelle occupe une place aussi importante que la musique.

Avec ce nouveau spectacle, Rosalía propose ainsi bien plus qu’un concert : une expérience immersive où mode, danse et mise en scène se répondent. Son vestiaire, inspiré du ballet mais revisité dans une esthétique contemporaine, illustre une volonté claire : transformer chaque performance en œuvre visuelle. Une approche qui contribue à redéfinir les codes du spectacle musical actuel.