« Ce pantalon n’est pas fait pour ça » : au ski, la tenue de cette influenceuse déclenche un débat

Sur les pistes enneigées, les looks sont généralement pensés pour allier chaleur et technicité. Certaines apparitions viennent parfois bousculer ces codes bien établis. C’est le cas de la personnalité médiatique franco-suisso-algérienne Nabilla Benattia, dont la tenue de ski récemment partagée sur les réseaux sociaux a rapidement fait réagir internautes.

Une tenue qui sort des standards du ski

Lors de son séjour à la montagne, Nabilla est apparue vêtue d’un pantalon effet latex verni associé à des bottes en fourrure, un choix esthétique qui tranche avec les équipements habituellement portés sur les pistes. En général, les vêtements de ski sont en effet conçus pour répondre à des contraintes précises : isolation thermique, imperméabilité, respirabilité et liberté de mouvement. Le pantalon effet latex verni, bien que tendance dans un contexte urbain, n’est pas spécifiquement adapté à ces conditions.

Ce contraste entre mode et fonctionnalité a immédiatement attiré l’attention. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont pointé du doigt l’aspect « peu pratique » de la tenue, certains estimant « qu’elle ne correspond pas aux exigences d’une activité sportive comme le ski ».

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Entre esthétique et fonctionnalité : un débat récurrent

La polémique autour de cette tenue ne se limite pas à une simple question de goût. Elle met en lumière un débat plus large : celui de la place de la mode dans des environnements techniques. D’un côté, certains défendent « la liberté vestimentaire » et saluent « une approche plus créative et stylisée du ski », notamment dans un contexte où les stations deviennent aussi des lieux de mise en scène sur les réseaux sociaux.

De l’autre, des voix rappellent que « les équipements de montagne ne sont pas uniquement des accessoires de mode ». Ils répondent à des impératifs de sécurité et de confort. Un vêtement inadapté peut rapidement devenir inconfortable, voire problématique en cas de conditions météorologiques difficiles. Ce type de discussion n’est pas nouveau. Depuis plusieurs années, la frontière entre vêtements techniques et pièces fashion tend à s’estomper.

Le rôle amplificateur des réseaux sociaux

Si cette tenue a suscité autant de réactions, c’est aussi en raison de sa diffusion sur les réseaux sociaux. Les publications de personnalités suivies par des millions d’abonnés génèrent souvent des débats rapides et parfois polarisés. Dans le cas de Nabilla, les commentaires se sont multipliés, oscillant entre critiques et soutien.

Certains internautes ont ironisé sur « le manque de praticité du pantalon sur les pistes », tandis que d’autres ont défendu « un choix davantage orienté vers l’image que la performance sportive ». Les réseaux sociaux jouent ici un rôle clé : ils transforment une tenue personnelle en sujet de discussion collective, mais ces échanges ne devraient pas devenir des jugements sur le corps ou le style d’autrui, chacun pouvant simplement partager son appréciation sans imposer de normes

Finalement, ce cas illustre combien la mode et la fonctionnalité peuvent coexister, mais aussi entrer en tension selon le contexte. Il rappelle que les choix vestimentaires relèvent d’abord de la liberté individuelle et que les discussions qu’ils suscitent gagneraient à se concentrer sur l’adaptation des vêtements à l’activité plutôt que sur des jugements personnels.