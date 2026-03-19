« Ce pantalon n’est pas fait pour ça » : au ski, la tenue de cette influenceuse déclenche un débat

Fabienne Ba.
@nabilla / Instagram

Sur les pistes enneigées, les looks sont généralement pensés pour allier chaleur et technicité. Certaines apparitions viennent parfois bousculer ces codes bien établis. C’est le cas de la personnalité médiatique franco-suisso-algérienne Nabilla Benattia, dont la tenue de ski récemment partagée sur les réseaux sociaux a rapidement fait réagir internautes.

Une tenue qui sort des standards du ski

Lors de son séjour à la montagne, Nabilla est apparue vêtue d’un pantalon effet latex verni associé à des bottes en fourrure, un choix esthétique qui tranche avec les équipements habituellement portés sur les pistes. En général, les vêtements de ski sont en effet conçus pour répondre à des contraintes précises : isolation thermique, imperméabilité, respirabilité et liberté de mouvement. Le pantalon effet latex verni, bien que tendance dans un contexte urbain, n’est pas spécifiquement adapté à ces conditions.

Ce contraste entre mode et fonctionnalité a immédiatement attiré l’attention. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont pointé du doigt l’aspect « peu pratique » de la tenue, certains estimant « qu’elle ne correspond pas aux exigences d’une activité sportive comme le ski ».

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

Entre esthétique et fonctionnalité : un débat récurrent

La polémique autour de cette tenue ne se limite pas à une simple question de goût. Elle met en lumière un débat plus large : celui de la place de la mode dans des environnements techniques. D’un côté, certains défendent « la liberté vestimentaire » et saluent « une approche plus créative et stylisée du ski », notamment dans un contexte où les stations deviennent aussi des lieux de mise en scène sur les réseaux sociaux.

De l’autre, des voix rappellent que « les équipements de montagne ne sont pas uniquement des accessoires de mode ». Ils répondent à des impératifs de sécurité et de confort. Un vêtement inadapté peut rapidement devenir inconfortable, voire problématique en cas de conditions météorologiques difficiles. Ce type de discussion n’est pas nouveau. Depuis plusieurs années, la frontière entre vêtements techniques et pièces fashion tend à s’estomper.

Le rôle amplificateur des réseaux sociaux

Si cette tenue a suscité autant de réactions, c’est aussi en raison de sa diffusion sur les réseaux sociaux. Les publications de personnalités suivies par des millions d’abonnés génèrent souvent des débats rapides et parfois polarisés. Dans le cas de Nabilla, les commentaires se sont multipliés, oscillant entre critiques et soutien.

Certains internautes ont ironisé sur « le manque de praticité du pantalon sur les pistes », tandis que d’autres ont défendu « un choix davantage orienté vers l’image que la performance sportive ». Les réseaux sociaux jouent ici un rôle clé : ils transforment une tenue personnelle en sujet de discussion collective, mais ces échanges ne devraient pas devenir des jugements sur le corps ou le style d’autrui, chacun pouvant simplement partager son appréciation sans imposer de normes

Finalement, ce cas illustre combien la mode et la fonctionnalité peuvent coexister, mais aussi entrer en tension selon le contexte. Il rappelle que les choix vestimentaires relèvent d’abord de la liberté individuelle et que les discussions qu’ils suscitent gagneraient à se concentrer sur l’adaptation des vêtements à l’activité plutôt que sur des jugements personnels.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Dans une robe minimaliste, Zendaya sublime sa silhouette sur le tapis rouge

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dans une robe minimaliste, Zendaya sublime sa silhouette sur le tapis rouge

Dans une robe blanche minimaliste, l'actrice et productrice américaine Zendaya a sublimé sa silhouette lors de l’avant-première du...

À 60 ans, Elizabeth Hurley captive les regards dans une robe scintillante

L'actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley a captivé tous les regards lors du Portrait Gala 2026 à...

Dans une robe « illusion d’optique », cette chanteuse surprend avec un look audacieux

Dans une robe patchwork aux "illusions d’optique", l'auteure-compositrice-interprète, actrice et mannequin britannique Suki Waterhouse a surpris lors de...

Jugée « contraignante », la tenue de Gwyneth Paltrow divise les internautes

L'actrice et chanteuse américaine Gwyneth Paltrow a fait un retour très remarqué aux Oscars 2026 avec une robe...

Sur un yacht, cette gymnaste olympique fête ses 29 ans sous le soleil

Sur un yacht sous le soleil, la gymnaste artistique américaine Simone Biles a récemment célébré ses 29 ans...

À 44 ans, Jessica Alba sublime sa silhouette dans une robe noire scintillante

L'actrice, mannequin et entrepreneuse américaine Jessica Alba a récemment sublimé sa silhouette au Vanity Fair Oscar Party dans...