Pour promouvoir « Dune », Zendaya surprend avec un look « effet sable »

L’actrice américaine Zendaya a une nouvelle fois fait parler son sens du style pour accompagner la promotion du film « Dune, troisième partie » (Dune: Part Three). À la CinemaCon 2026 de Las Vegas, elle est apparue dans un tailleur jupe-blazer à l’effet sable, en écho très direct à l’esthétique du film.

Zendaya surprend avec une silhouette en parfaite résonance avec « Dune »

Le 14 avril 2026, Zendaya a rejoint l’acteur franco-américain Timothée Chalamet, l’acteur américain Jason Momoa et le réalisateur québécois Denis Villeneuve à la CinemaCon, à Las Vegas, pour présenter « Dune, troisième partie » (Dune: Part Three). Plusieurs médias ont relevé que l’actrice avait choisi une tenue directement inspirée de l’univers désertique de la saga, avec un tailleur jupe-blazer décrit comme « sand-like », autrement dit visuellement proche de la texture et de la couleur du sable. Ce choix n’est pas passé inaperçu. En misant sur un tailleur jupe-blazer qui rappelle immédiatement les dunes d’Arrakis, l’actrice a prolongé l’imaginaire du film jusque sur scène.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Young, Bold, and Regal (@youngboldandregal)

Un tailleur jupe-blazer « effet sable » renversant

Si ce tailleur jupe-blazer a autant retenu l’attention, c’est parce qu’il jouait moins sur l’éclat que sur l’évocation. Là où certaines tenues de promotion cherchent avant tout à impressionner, Zendaya a choisi ici une silhouette qui dialogue avec le film de manière plus subtile. La matière, la teinte et l’effet d’ensemble renvoyaient clairement au décor minéral et aride associé à « Dune ».

Cette approche correspond bien à ce qui fait la force de son style sur tapis rouge depuis plusieurs années. Zendaya ne se contente pas de porter une tenue remarquée : elle s’inscrit souvent dans une forme de narration vestimentaire, particulièrement visible lors des grandes tournées promotionnelles. Plusieurs médias mode ont d’ailleurs déjà souligné son goût pour ce type de dressing thématique.

Zendaya confirme son goût pour les looks à thème

Cette apparition s’inscrit dans une continuité assez claire. Zendaya est régulièrement citée parmi les personnalités qui maîtrisent le mieux l’art du « method dressing », c’est-à-dire une façon d’habiller la promotion d’un film avec des références directes à son univers. Dans le cas de « Dune », ce tailleur jupe-blazer à l’effet sable semblait presque une extension naturelle du récit, tant le désert reste au cœur de l’identité visuelle de la franchise.

Avec ce look, l’actrice américaine Zendaya confirme ainsi une nouvelle fois sa capacité à transformer une simple apparition promo en image forte. Et pour « Dune, troisième partie » (Dune: Part Three), le message est limpide : avant même la sortie du film, Zendaya a déjà trouvé la bonne manière d’en faire ressentir l’atmosphère.