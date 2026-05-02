La mannequin Kaia Gerber relance le blazer en cuir avec un détail inattendu

Fabienne Ba.
@kaiagerber / Instagram

On pensait le blazer en cuir déjà vu sous toutes ses formes. Pourtant, la mannequin et actrice américaine Kaia Gerber lui a récemment offert un tout nouveau souffle en le mariant à une simple brassière en dentelle noire. Une association qui n’a pas tardé à attirer tous les regards.

Des photos signées par sa coiffeuse

C’est la coiffeuse de Kaia Gerber, Kiley Fitzgerald, qui a publié les photos sur Instagram avec la simple légende « Kaia 🖤 ». Des clichés pris en dehors de tout contexte promotionnel officiel, dans une ambiance shoot décontractée – ce qui leur confère une authenticité immédiate. Les photos montrent la mannequin et actrice américaine dans un look monochrome noir construit autour de la superposition blazer cuir et dentelle.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Kaia (@kaiagerber)

Le blazer en cuir et la dentelle : un duo inattendu

Kaia Gerber portait un blazer en cuir court à revers festonnés, superposé sur une brassière en dentelle noire délicate, qu’elle a associé à un jean large assorti. L’ensemble entièrement monochrome jouait sur l’équilibre entre l’edgy et le romantique – le cuir apportant la structure et la force, la dentelle apportant la légèreté. Un petit pendentif en or en forme de cœur complétait discrètement le look.

Kiley Fitzgerald a coiffé Kaia Gerber en blowout volumineux avec une raie sur le côté, tandis que le maquillage signé par la maquilleuse Shelby Smith jouait sur un teint lumineux, un léger fard à paupières, du mascara, du blush et une lèvre mauve. Un beauty look jamais compétitif avec la tenue, laissant toute la place au contraste cuir-dentelle.

Un look en marge de la promo de « Mother Mary »

Ces photos ont été publiées alors que Kaia Gerber se préparait activement pour la sortie de son film « Mother Mary », thriller psychologique dans lequel elle tourne aux côtés de l’actrice américaine Anne Hathaway, l’actrice britannique Michaela Coel et l’actrice américaine Hunter Schafer. Un contexte qui donne au look une dimension « supplémentaire » : entre deux projets sérieux, un shooting spontané capturé par une collaboratrice proche.

En résumé, Kaia Gerber n’a pas eu besoin d’un tapis rouge pour signer l’un de ses looks les plus commentés du mois. Le blazer en cuir trouve ici un second souffle : il ne fait pas que structurer une silhouette, il crée un dialogue avec ce qu’il superpose. Et ce dialogue-là est franchement réussi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
L’actrice Brooke Shields et sa fille adoptent le même look et font sensation

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

L’actrice Brooke Shields et sa fille adoptent le même look et font sensation

L'actrice, et mannequin américaine Brooke Shields et sa fille Rowan n'ont vraisemblablement pas besoin d'un stylist commun pour...

La danseuse thaïlandaise Lisa porte un look dentelle et fait sensation

La danseuse, rappeuse et actrice thaïlandaise Lisa, membre du girl group sud-coréen de K-pop BLACKPINK, n'a pas besoin...

Ce look « audacieux » en cuir de l’actrice Bella Thorne crée la surprise

L'actrice et mannequin américaine Bella Thorne a récemment publié sur Instagram une photo dans un pantalon en cuir...

La mannequin Irina Shayk, 40 ans, fait sensation dans une robe rose pâle déstructurée

La mannequin russe Irina Shayk a résumé son état d'esprit du moment en une légende : "All over...

« Sac d’os » : la mannequin Bella Hadid de nouveau ciblée

La mannequin américaine Bella Hadid était resplendissante sur le tapis rouge du défilé REVOLVE à Los Angeles. Et...

Elle bouscule les codes : l’actrice Anne Hathaway twiste le léopard avec une couleur « inattendue »

Le 28 avril 2026, lors d’une projection du film "Le diable s’habille en Prada 2" (The Devil Wears...