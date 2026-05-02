La mannequin Kaia Gerber relance le blazer en cuir avec un détail inattendu

On pensait le blazer en cuir déjà vu sous toutes ses formes. Pourtant, la mannequin et actrice américaine Kaia Gerber lui a récemment offert un tout nouveau souffle en le mariant à une simple brassière en dentelle noire. Une association qui n’a pas tardé à attirer tous les regards.

Des photos signées par sa coiffeuse

C’est la coiffeuse de Kaia Gerber, Kiley Fitzgerald, qui a publié les photos sur Instagram avec la simple légende « Kaia 🖤 ». Des clichés pris en dehors de tout contexte promotionnel officiel, dans une ambiance shoot décontractée – ce qui leur confère une authenticité immédiate. Les photos montrent la mannequin et actrice américaine dans un look monochrome noir construit autour de la superposition blazer cuir et dentelle.

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Le blazer en cuir et la dentelle : un duo inattendu

Kaia Gerber portait un blazer en cuir court à revers festonnés, superposé sur une brassière en dentelle noire délicate, qu’elle a associé à un jean large assorti. L’ensemble entièrement monochrome jouait sur l’équilibre entre l’edgy et le romantique – le cuir apportant la structure et la force, la dentelle apportant la légèreté. Un petit pendentif en or en forme de cœur complétait discrètement le look.

Kiley Fitzgerald a coiffé Kaia Gerber en blowout volumineux avec une raie sur le côté, tandis que le maquillage signé par la maquilleuse Shelby Smith jouait sur un teint lumineux, un léger fard à paupières, du mascara, du blush et une lèvre mauve. Un beauty look jamais compétitif avec la tenue, laissant toute la place au contraste cuir-dentelle.

Un look en marge de la promo de « Mother Mary »

Ces photos ont été publiées alors que Kaia Gerber se préparait activement pour la sortie de son film « Mother Mary », thriller psychologique dans lequel elle tourne aux côtés de l’actrice américaine Anne Hathaway, l’actrice britannique Michaela Coel et l’actrice américaine Hunter Schafer. Un contexte qui donne au look une dimension « supplémentaire » : entre deux projets sérieux, un shooting spontané capturé par une collaboratrice proche.

En résumé, Kaia Gerber n’a pas eu besoin d’un tapis rouge pour signer l’un de ses looks les plus commentés du mois. Le blazer en cuir trouve ici un second souffle : il ne fait pas que structurer une silhouette, il crée un dialogue avec ce qu’il superpose. Et ce dialogue-là est franchement réussi.