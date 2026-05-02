La danseuse thaïlandaise Lisa porte un look dentelle et fait sensation

La danseuse, rappeuse et actrice thaïlandaise Lisa, membre du girl group sud-coréen de K-pop BLACKPINK, n’a pas besoin d’un tapis rouge pour créer l’événement. Avec sa légende « BadAngelchella » et deux looks dentelle soigneusement composés, elle a déclenché une avalanche de réactions sur Instagram.

Une légende qui dit tout

Lisa a publié son carrousel avec une légende en un mot inventé : « BadAngelchella », suivi d’un emoji ailes. Une référence directe à Coachella – festival auquel elle a participé en avril 2026 – combinée à l’univers « bad angel » qu’elle cultive depuis ses débuts en solo. Un seul mot, trois univers : la signature Lisa en un mot.

Une mini-robe en dentelle florale

Sur la première photo, Lisa porte une mini-robe en dentelle noire ajourée, ornée de motifs floraux. La transparence de la pièce est affirmée, jouant sur la superposition entre la dentelle et ce qui se trouve en dessous. Sa frange signature encadre son visage, avec un maquillage « no-makeup makeup » – joues nacrées, cils définis, lèvres brillantes dans un ton brun caramel.

Un set crochet blanc et des cuissardes

Le deuxième look change d’univers : un ensemble en crochet blanc – top et bas coordonnés – associé à des cuissardes noires. Un sac rose vif et des ongles noirs viennent compléter un look où le contraste entre le blanc immaculé du crochet et le rose saturé de l’accessoire crée un effet visuel immédiat.

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2,8 millions de likes et une déferlante de commentaires

Les chiffres du post en disent long sur l’impact de Lisa sur les réseaux. 2,8 millions de likes, 93 700 partages, 72 000 republications et 13 700 commentaires – des statistiques qui dépassent la plupart des publications de célébrités mondiales. « Reine », a écrit un fan. « Tu es adorable, mignonne, jolie, époustouflante, magnifique, belle et juste oh mon Dieuuu », a déversé une autre personne dans une énumération aussi longue qu’enthousiaste.

Lisa, icône solo en pleine ascension

Depuis son départ de YG Entertainment et le lancement de sa carrière solo, Lisa multiplie les collaborations et les apparitions qui confirment son statut d’icône mondiale. Présente à Coachella 2026, régulièrement en couverture des plus grands magazines de mode, elle impose une esthétique personnelle qui mêle références K-pop, univers couture et audace occidentale. Ce carrousel « BadAngelchella » en est l’illustration la plus récente et la plus aboutie.

En résumé, avec 2,8 millions de likes et une légende inventée de toutes pièces, Lisa du girl group sud-coréen de K-pop BLACKPINK confirme une chose : son univers visuel n’appartient qu’à elle, et le monde entier veut y entrer.