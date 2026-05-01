Elle bouscule les codes : l’actrice Anne Hathaway twiste le léopard avec une couleur « inattendue »

Le 28 avril 2026, lors d’une projection du film « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2) à New York, l’actrice américaine Anne Hathaway a fait sensation en osant une association : l’imprimé léopard marié à un rouge vif éclatant.

Le manteau léopard Michael Kors, pièce maîtresse du look

Lors d’une projection du film à New York, Anne Hathaway a choisi de faire du manteau léopard signé Michael Kors la pièce centrale de son look. Une pièce forte qu’elle ne cherche pas à minimiser – bien au contraire. Elle la porte en évidence, comme une déclaration de style à elle seule.

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Le léopard et le rouge comme partenaires inattendus

Sous ce manteau, elle dévoilait une robe chemise rouge vif dont le col dépassait subtilement, créant un jeu de superposition immédiatement repéré. Aux pieds, des escarpins écarlates parfaitement coordonnés à un mini-sac et à un rouge à lèvres mat. Résultat : une silhouette où deux pièces fortes coexistent sans se neutraliser.

Ce n’est pas la première fois que le manteau Michael Kors fait son apparition. En mars dernier, à Milan, Anne Hathaway portait déjà ce même manteau, cette fois associé à un jean blanc et des sabots cloutés Chloé. Le léopard est ainsi devenu l’un des fils conducteurs stylistiques de sa campagne de promotion, une signature reconnaissable d’une ville à l’autre.

Le rouge, couleur phare de 2026

Le rouge s’impose comme la couleur dominante de 2026 – porté en total look ou par touches, il suffit à métamorphoser une silhouette. Dans ce contexte, le choix d’Anne Hathaway prend une dimension supplémentaire : en l’associant au léopard, elle ne fait pas que suivre une tendance, elle la valide. Et comme le rouge évoque naturellement l’univers du film qu’elle est venue promouvoir, le clin d’œil stylistique est complet.

Un clin d’œil à Andrea Sachs

Difficile de ne pas y voir un clin d’œil à l’un de ses looks iconiques dans le premier volet du film « Le diable s’habille en Prada, lorsque son personnage Andrea Sachs arpentait les rues de New York dans un manteau vert aux revers léopard. Vingt ans plus tard, la boucle est bouclée : l’imprimé est revenu, et cette fois, c’est Anne Hathaway elle-même qui en impose les nouvelles règles.

En résumé, l’actrice américaine Anne Hathaway n’a pas seulement choisi une tenue : elle a posé les bases d’une combinaison que l’on va voir partout d’ici l’automne.