L’actrice Brooke Shields et sa fille adoptent le même look et font sensation

L’actrice, et mannequin américaine Brooke Shields et sa fille Rowan n’ont vraisemblablement pas besoin d’un stylist commun pour créer un duo mode mémorable. Fin avril 2026 dans les rues de New York, les deux femmes ont été photographiées en petites robes noires assorties et la ressemblance saisissante entre elles a immédiatement fait le tour de la presse.

Un tournage dans les rues de Manhattan

C’est lors du tournage de la série « Next Gen NYC », que Brooke Shields et sa fille Rowan Henchy, 22 ans, ont été photographiées dans les rues de New York, toutes deux en petites robes noires sans manches. La série suit un groupe de jeunes héritiers new-yorkais, pour beaucoup enfants de stars de « Real Housewives » (téléréalité américaine). Brooke Shields devrait notamment apparaître aux côtés de la personnalité de la télévision américaine Teresa Giudice, l’actrice et personnalité de la télévision américaine Kandi Burruss, et la personnalité de la téléréalité et femme d’affaires américaine Meredith Marks dans une scène de dîner avec leurs filles, l’un des crossovers les plus attendus de la franchise.

Deux robes noires, deux styles

Les deux femmes – Brooke Shields et sa fille Rowan – portaient la même base, la petite robe noire sans manches, mais chacune dans sa propre version. La robe de Rowan descendait jusqu’aux chevilles avec une « garniture peplum » et de nombreux clous argentés, accessoirisée d’un bracelet doré, d’une montre assortie et de talons en cuir verni. Brooke Shields a opté pour une version en cuir à coupe droite, portée avec des mules en daim. Même ADN, personnalités distinctes : une dynamique qui illustre parfaitement leur complicité.

La ressemblance qui fait parler

Ce qui a autant retenu l’attention que les tenues, c’est la ressemblance frappante entre la mère et la fille. Même silhouette, même façon d’occuper l’espace, les photos ont immédiatement circulé avec le même commentaire : « difficile de les distinguer au premier regard ». Les deux femmes partagent également des tatouages assortis : une coccinelle en référence au surnom d’enfance de Rowan, « Little Bug », ainsi que la phrase « and to a party » inscrite sur l’avant-bras. Un lien qui va donc bien au-delà du vestiaire.

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Rowan Henchy, du campus à « Next Gen NYC »

Diplômée de Wake Forest University en journalisme audiovisuel en mai dernier, Rowan compte 108 000 abonnés sur TikTok et a déjà foulé plusieurs tapis rouges aux côtés de sa mère – notamment le dîner des correspondants de la Maison-Blanche en 2022 et les Women of the Year Awards. Elle s’est également exprimée publiquement sur sa vie avec le diabète de type 1, utilisant sa plateforme pour une communication santé engagée. Son entrée dans la série « Next Gen NYC » marque une nouvelle étape dans une visibilité qui se construit progressivement.

Brooke Shields, icône intergénérationnelle

Brooke Shields ne cesse d’imposer sa présence dans les médias avec une aisance totale. Ancienne égérie Calvin Klein, actrice, autrice et aujourd’hui productrice, elle accompagne le lancement télévisuel de sa fille avec la même légèreté qu’elle affiche dans ses propres tenues. Ce duo mère-fille coordonné dans les rues de New York résume à lui seul ce qu’elle représente : une transmission naturelle, sans effort, et avec beaucoup de style.

Deux petites robes noires, une ressemblance et une complicité évidente : Brooke Shields et Rowan Henchy ont ainsi signé l’un des looks mère-fille les plus remarqués du mois d’avril 2026. Et on a comme l’impression que ce n’est que le début.