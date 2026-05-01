La mannequin Irina Shayk, 40 ans, fait sensation dans une robe rose pâle déstructurée

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

La mannequin russe Irina Shayk a résumé son état d’esprit du moment en une légende : « All over the place » (traduction : partout). Son carrousel Instagram, mêlant looks urbains et moments plus doux, donne à voir une femme qui n’a pas besoin d’un contexte particulier pour créer un moment de mode mémorable.

La robe rose pâle, pièce maîtresse du post

Irina Shayk a dernièrement partagé sur Instagram un carrousel mêlant photos récentes et d’archives, avec la légende « All over the place… », offrant à ses abonnés un aperçu de différentes humeurs et différents styles en un seul post. Parmi les clichés, un look éditorial monochrome très structuré, un look décontracté en mini tenue ajustée – et au milieu de tout ça, la photo qui a retenu tous les regards : une robe fluide rose pâle. La robe déstructurée – tombé libre, épaules dénudées, matière vaporeuse se déposant sur elle plutôt que la définir – évoque l’esthétique d’une pièce de couture portée avec la nonchalance d’un dimanche.

 

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Le contraste comme signature stylistique

Ce qui rend le post d’autant plus fort, c’est précisément l’alternance de registres. Un justaucorps à découpes structuré aux accessoires affirmés et à l’allure éditorialement chargée côtoie dans le même carrousel la légèreté de la robe rose pâle, prouvant la versatilité d’Irina Shayk à travers les styles. Deux univers visuels que peu d’artistes parviennent à rendre également crédibles – et qu’Irina Shayk affiche sans effort apparent.

La robe déstructurée, tendance du moment

Le choix de cette robe rose pâle aux lignes volontairement imprécises s’inscrit dans une tendance de fond du printemps 2026 : celle des pièces « anti-construction », qui refusent la rigueur de la coupe au profit d’un tombé organique et d’une légèreté assumée. Une esthétique qui parle autant à ceux qui cherchent la liberté dans leurs vêtements qu’à ceux qui veulent l’élégance sans l’effort.

En résumé, Irina Shayk n’a pas besoin d’un tapis rouge pour imposer sa présence. Elle prouve que le style le plus efficace est souvent celui qui semble « ne rien essayer ».

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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