Rihanna embauche une femme pour sa protection : un choix puissant qui inspire !

Il n’y a plus besoin de présenter Rihanna, l’icône mondiale qui excelle dans tout ce qu’elle entreprend : de la musique à la mode, en passant par le monde des affaires. À seulement 36 ans, la chanteuse ne cesse d’inspirer, mais cette fois ce n’est pas de part une nouvelle chanson ou une ligne de beauté. C’est son choix de sécurité qui fait sensation sur les réseaux sociaux ces derniers jours, et pour une très bonne raison ! Sur plusieurs photos circulant sur Instagram et TikTok, Rihanna a été aperçue aux côtés d’une garde du corps femme. Dans un monde où le métier de bodyguard reste très largement dominé par les hommes, Rihanna fait un choix qui brise les stéréotypes et fait avancer la cause féministe.

Une décision qui fait sens

Depuis toujours, Rihanna ne se contente pas de suivre les règles. Elle les redéfinit. Que ce soit avec sa marque de maquillage Fenty Beauty, en prônant une inclusion sans précédent dans l’industrie de la beauté, ou avec sa ligne de lingerie Savage x Fenty, où toutes les morphologies sont représentées avec fierté, elle place la diversité et l’égalité au cœur de tout ce qu’elle entreprend. Et ce dernier choix en matière de sécurité personnelle ne fait que renforcer son engagement.

Embaucher une femme pour assurer sa protection est un geste qui, au premier abord, peut sembler anodin. Mais en y regardant de plus près, c’est un acte chargé de sens et de symbolique. Le métier de garde du corps (ou agent de protection rapprochée – APR) est encore, en 2024, un domaine quasi exclusivement masculin. La société a longtemps cru que la protection physique devait forcément être assurée par des hommes, de par leur force physique supposée supérieure et une image de robustesse solidement ancrée dans les mentalités. Rihanna, elle, remet cette idée en question, prouvant que les femmes peuvent non seulement protéger, mais aussi exceller dans des métiers traditionnellement masculins.

i love that now rihanna has a female bodyguard. pic.twitter.com/jmxLcztsZ3 — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) January 21, 2024

La sécurité : une affaire de compétence, pas de genre

Ce qui est intéressant avec ce choix, c’est qu’il renforce une idée fondamentale : la compétence ne dépend pas du genre. Dans un secteur où l’on s’attend souvent à voir des hommes imposants, musclés, et peut-être même intimidants, une femme peut accomplir le même travail avec brio. En réalité, la protection rapprochée n’est pas qu’une question de « force brute ». Il s’agit aussi de vigilance, de réactivité, de stratégies de défense et d’une connaissance aiguë de la gestion des menaces.

Les femmes travaillant dans la sécurité sont souvent sous-estimées, mais elles apportent des compétences uniques : elles sont particuliérement observatrices et ont parfois une approche plus subtile que leurs homologues masculins, ce qui peut s’avérer un atout dans certaines situations. De plus, leur présence peut être moins perçue comme une menace, rendant leur intervention souvent plus efficace dans des contextes à forte tension.

En embauchant une femme pour assurer sa sécurité, Rihanna envoie ainsi un message clair : il est temps de repenser notre vision des métiers et d’accepter que la force, la compétence et l’efficacité ne sont pas le monopole d’un genre.

Un pas de plus vers l’égalité

Au-delà de la rupture des stéréotypes, cette décision a une résonance particulière dans le mouvement féministe. Alors que de plus en plus de femmes cherchent à entrer dans des domaines traditionnellement masculins, la présence de modèles comme celui-ci est cruciale. Rihanna montre qu’il est possible de faire des choix puissants qui non seulement bénéficient à soi-même, mais qui inspirent et encouragent d’autres femmes à suivre la même voie.

Employer une femme pour sa protection peut sembler mineur comparé à des lois ou des mouvements en faveur des femmes de grande envergure, mais il a un impact symbolique énorme. Les images de Rihanna aux côtés de sa garde du corps féminine circulant sur les réseaux sociaux encouragent les jeunes filles et les femmes à croire en leurs capacités, à viser des carrières dans des domaines où elles sont encore sous-représentées. Il s’agit d’un rappel : vous n’avez pas à choisir entre être une femme et être forte. Vous pouvez être les deux. Vous pouvez briser le moule et exceller dans des secteurs où l’on vous attend le moins.

Dans un monde où les inégalités de genre persistent encore dans de nombreux domaines professionnels, chaque initiative qui met en lumière les compétences et la force des femmes est précieuse. Rihanna, en embauchant une femme garde du corps, contribue à la normalisation de cette idée que les femmes peuvent – et doivent – être présentes dans tous les secteurs.

Ce choix de Rihanna n’est ainsi pas seulement personnel, c’est une déclaration sociale. Cela nous rappelle que, peu importe qui vous êtes, où vous travaillez ou dans quelle sphère vous évoluez, vous pouvez faire des choix qui changent les perceptions et aident à bâtir un avenir plus inclusif. Une fois de plus, Rihanna fait briller la voie de l’égalité et de la diversité, et nous inspire à faire de même !