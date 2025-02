Voyage dans l’espace : voici ce qui a poussé Katy Perry à tenter l’expérience !

Katy Perry, la reine des refrains inoubliables, a décidé de faire un pas (de géant) vers l’inconnu. Et quand on dit « pas », on ne parle pas juste d’une nouvelle métaphore pour une chanson électrisante. Non, cette fois-ci, elle prend littéralement son envol. La chanteuse s’apprête à rejoindre un vol suborbital organisé par Blue Origin, l’entreprise aérospatiale de Jeff Bezos. Pourquoi cette soudaine envie de flotter en apesanteur ?

Une aventure spatiale digne d’un clip futuriste

On sait que Katy Perry adore les concepts visuels spectaculaires. On l’a vue en égyptienne dans sa chanson « Dark Horse », en extra-terrestre dans « E.T. », et en star de la Californie dans « California Gurls ». Mais cette fois, pas de fond vert ni d’effets spéciaux, la star va réellement voir la Terre depuis l’espace.

Si Katy Perry a accepté ce challenge fou, ce n’est pas pour l’adrénaline ou pour les selfies intergalactiques. La star veut surtout transmettre un message fort : « Osez rêver grand ! ». Elle a expliqué dans une interview qu’elle souhaite « inspirer sa fille, Daisy Dove, et montrer aux jeunes filles du monde entier que tout est possible, même voyager dans l’espace ». Elle voit cette expérience comme « un moyen de défier les limites de ce que l’on croit possible et d’encourager chacun à poursuivre ses ambitions, aussi folles soient-elles ».

Blue Origin et le boom du tourisme spatial

Depuis quelques années, le tourisme spatial n’est plus un simple rêve de science-fiction. Des sociétés comme SpaceX, Virgin Galactic et Blue Origin transforment peu à peu cette fantaisie en une réalité accessible (du moins pour les portefeuilles bien garnis). Avec son programme « New Shepard », Blue Origin envoie déjà des passagers dans l’espace, leur permettant d’expérimenter l’apesanteur pendant quelques minutes et d’admirer la courbure de la Terre.

Des célébrités comme l’acteur William Shatner ou l’ex-joueur de la NFL et animateur Michael Strahan ont déjà embarqué pour ce voyage d’une vie. Et maintenant, c’est au tour de Katy Perry de rejoindre ce club ultra-exclusif des voyageurs de l’espace.

Un vol 100 % féminin

Ce qui rend cette mission encore plus spéciale, c’est son équipage. Pour la première fois, Blue Origin enverra une équipe exclusivement féminine dans l’espace. Aux côtés de Katy Perry, on retrouvera Aisha Bowe, ingénieure aérospatiale et ancienne collaboratrice de la NASA, Amanda Nguyen, militante pour les droits des victimes d’agressions sexuelles, ainsi que la journaliste Gayle King et la productrice Kerianne Flynn. Lauren Sánchez, figure influente des médias et compagne de Jeff Bezos, complète ce casting interstellaire.

Un tel équipage envoie un message puissant : l’espace n’est pas réservé aux astronautes masculins des films de science-fiction. Les femmes aussi ont leur place dans cette nouvelle ère de l’exploration spatiale, et elles comptent bien inspirer la prochaine génération à viser les étoiles, littéralement.

Un voyage express, mais intense

Contrairement aux missions de la NASA qui durent des jours, voire des mois, le voyage de Katy Perry ne durera que 10 minutes. La fusée New Shepard propulsera l’équipage à plus de 100 km d’altitude en quelques minutes. Puis, une fois la fusée au sommet de sa trajectoire, Katy et l’équipage auront quelques minutes pour flotter comme des astronautes et admirer la vue. Enfin, la capsule redescendra grâce à un parachute, garantissant un atterrissage en douceur. Bref, une expérience intense et inoubliable !

Ce vol est bien plus qu’une simple « sortie VIP » dans l’espace. Il marque un tournant dans la popularisation du tourisme spatial et l’implication des femmes dans ce domaine. En associant son image à une telle mission, Katy Perry met en lumière des valeurs d’inspiration, de courage et d’égalité. Et qui sait ? Peut-être que cette expérience lui inspirera son prochain album.