« Je me suis coupée une tonne de mèches » : Meghan Trainor surprend sa famille avec une nouvelle coupe de cheveux

L’auteure-compositrice-interprète américaine Meghan Trainor a opté pour un grand changement capillaire – et a tenu à immortaliser la réaction de sa famille. Elle a troqué sa longue chevelure blonde contre une coupe nettement plus courte, qu’elle a révélée à ses proches face caméra. Des réactions qui n’ont pas vraiment été celles qu’elle imaginait, pour un moment aussi tendre que drôle.

Un changement capillaire remarqué

Connue pour ses longs cheveux blonds, Meghan Trainor a décidé de tout changer en adoptant un carré court, qu’elle a surnommé son « mom bob ». Un virage d’autant plus surprenant que, quelques jours plus tôt à peine, elle arborait encore sa coupe longue habituelle lors de l’anniversaire de son mari. Pour cette transformation, Meghan Trainor a fait confiance à la coiffeuse Anyssa Maciel, basée à Los Angeles. « J’ai adopté un mom bob et seul Daryl l’a remarqué, haha. Merci, je l’adore ! », a-t-elle écrit en légende.

Une révélation en famille

Dans une vidéo partagée sur Instagram, Meghan Trainor apparaît à la fois excitée et un peu nerveuse à l’idée de montrer sa nouvelle coupe. On la voit ajuster ses cheveux avant d’entrer dans la pièce où se trouve son mari, l’acteur américain Daryl Sabara, et d’attendre sa réaction. Ce dernier ne met que quelques secondes à remarquer le changement : surpris, il s’empresse de complimenter sa femme, avant un tendre câlin. De quoi rassurer Meghan Trainor.

Des réactions inattendues

Tout le monde, dans la maisonnée, ne s’est toutefois pas montré aussi observateur. Dans la suite de la vidéo, Meghan Trainor tente, en vain, d’attirer l’attention des autres membres de sa famille sur sa métamorphose. Visiblement stupéfaite que personne ne remarque la différence, elle finit par en rire. « C’est tellement différent. Je me suis coupée une tonne de mèches ! », s’amuse-t-elle, soulignant l’ampleur du changement.

Quand ses enfants s’en mêlent

Meghan Trainor a également interrogé ses enfants. Maman de trois enfants, elle leur a demandé « ce qui clochait dans son apparence ». Au début, l’un de ses fils n’a pas su identifier la nouveauté : il a fallu quelques indices pour qu’il réalise enfin que la coupe de sa mère avait changé. Une scène pleine de spontanéité et d’humour, qui a beaucoup amusé les internautes.

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Un moment léger et complice

Au-delà de l’anecdote, cette vidéo offre un aperçu attendrissant du quotidien de Meghan Trainor. Si la plupart des membres de sa famille ont mis du temps à réagir, l’avis de son mari semblait, lui, compter plus que tout. Révélée par son tube planétaire « All About That Bass », Meghan Trainor n’hésite pas à partager ces instants du quotidien avec ses millions d’abonnés.

Avec ce « mom bob », Meghan Trainor signe ainsi un changement capillaire affirmé. Et si toute sa famille n’a pas immédiatement remarqué sa nouvelle coupe, Meghan Trainor, elle, semble ravie de son choix. Une transformation à l’image de cette séquence familiale aussi drôle que touchante.