Dans une robe satinée, la chanteuse Rita Ora signe une apparition remarquée

La chanteuse britannique d’origine kosovare Rita Ora a partagé sur Instagram un carrousel de photos prises au Soho House, où elle a donné un concert acoustique improvisé. Pour l’occasion, elle portait une élégante robe satinée couleur champagne, qui a immédiatement séduit ses abonnés. Une apparition remarquée, fidèle à son sens du style.

Une robe satinée

Au centre de ce look, une robe sans manches dans un délicat ton jaune, à la matière satinée et fluide. Le modèle, doté d’une encolure dos-nu, se distinguait par de nombreux plis et fronces qui lui donnaient un bel effet texturé. Une étole assortie, drapée sur les épaules et les avant-bras, complétait l’ensemble avec raffinement. Une tenue sophistiquée et lumineuse, parfaitement adaptée à l’ambiance feutrée du lieu.

Des accessoires dorés et argentés

Pour accompagner cette robe, Rita Ora a misé sur un savant mélange de bijoux dorés et argentés. Elle portait un fin collier orné d’un pendentif doré, des boucles d’oreilles argentées, plusieurs bracelets et une montre dorés, ainsi que des bagues argentées. Un jeu de matières précieuses qui apportait une touche d’éclat supplémentaire. La preuve qu’un assortiment d’accessoires bien pensé peut sublimer une tenue.

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Une apparition liée à un concert improvisé

Cette série de clichés n’était pas anodine. Rita Ora les a partagés en marge d’un concert acoustique donné de façon impromptue au Soho House, un cadre intimiste qui se prêtait parfaitement à ce moment musical. Sans surprise, sa publication a déclenché une vague de réactions enthousiastes parmi ses abonnés, nombreux à saluer son allure. Une nouvelle preuve de l’attention que suscite chacune de ses apparitions. Au-delà de cette tenue, Rita Ora confirme son statut d’icône mode.

Avec cette robe satinée couleur champagne, Rita Ora signe ainsi une apparition aussi élégante que lumineuse. Entre raffinement et sophistication, elle prouve, une fois de plus, qu’elle maîtrise l’art de capter l’attention. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, toujours au rendez-vous de ses looks.