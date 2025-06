Ce détail dans la tenue Dior de Natalie Portman n’a échappé à personne à Roland-Garros

Dans les tribunes ensoleillées de Roland-Garros, Natalie Portman a une nouvelle fois attiré tous les regards. Vêtue d’une silhouette Dior aux accents rétro, l’actrice a livré une leçon d’élégance discrète où chaque détail comptait.

Une allure « old money » parfaitement maîtrisée

Présente lors de la finale masculine de Roland-Garros, Natalie Portman a brillé. Fidèle à son style raffiné et à son lien étroit avec la maison Dior, l’actrice oscarisée a opté pour un look aussi subtil qu’impactant. Un vestiaire d’été inspiré par l’univers du tennis chic, qui mêle influences vintage et touches contemporaines, dans une palette douce et naturelle.

Sa chemise en coton blanc, à la coupe oversize et au col soigneusement relevé, évoquait immédiatement les silhouettes preppy des années 50. Retroussées avec précision, les manches apportaient cette décontraction sophistiquée que Dior manie à la perfection. Si la tenue dans son ensemble a fait mouche, un détail en particulier a capté l’attention de tous : son chapeau.

Le retour remarqué du chapeau en paille

Perché sur la tête de l’actrice, un chapeau en paille naturelle à larges bords, signé Dior, est rapidement devenu le centre de toutes les conversations mode. Ce modèle, orné d’un ruban bleu marine logotypé, résume à lui seul l’esprit de la saison : chic, protecteur, sans ostentation. Il rappelle les élégantes de la Côte d’Azur des années 60, tout en trouvant parfaitement sa place dans une arène sportive en plein cœur de Paris.

Ce choix n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs saisons, le chapeau de paille connaît un retour en grâce, aussi bien sur les podiums que dans la rue. Dior, Louis Vuitton, Jacquemus ou encore Chanel ont tous réinterprété cet accessoire longtemps perçu comme désuet. Natalie Portman en propose ici une version ultra-moderne, pensée comme une extension naturelle de son look.

Une tenue pensée dans les moindres détails

Pour accompagner sa chemise fluide, Natalie Portman portait une jupe midi portefeuille dans une teinte rose poudré délicate, nouée avec souplesse à la taille. Le tissu léger, légèrement satiné, soulignait les mouvements sans contraindre. Aux pieds, des sandales plates nude venaient confirmer cette recherche d’élégance sans effort, loin des talons vertigineux ou des pièces tape-à-l’œil.

Côté accessoires, l’actrice a complété sa tenue avec une paire de lunettes rectangulaires à monture épaisse, et un mini sac Dior porté main. Là encore, aucune faute de goût : tout repose sur l’équilibre, la cohérence, et ce sens du détail qui fait toute la différence.

Natalie Portman, icône d’un chic intemporel

Ambassadrice de Dior depuis de nombreuses années, Natalie Portman incarne une forme d’élégance mesurée. Son apparition à Roland-Garros confirme cette constance. Elle ne suit pas les tendances, elle les adapte. Son look illustre parfaitement l’esthétique « old money » qui revient en force cette saison : des pièces bien coupées, des matières nobles, des tons neutres et, surtout, des accessoires choisis avec soin. Le chapeau en paille devient ainsi plus qu’un simple accessoire estival : il s’impose comme un symbole d’élégance retrouvée et de mode durable.

Dans le tourbillon de silhouettes parfois « très fashion week » dans les tribunes VIP, Natalie Portman a su se démarquer par la simplicité sophistiquée de sa tenue. Une leçon de style, où chaque élément trouve sa place avec justesse. Et ce fameux chapeau, clin d’œil à la tradition et trait d’union avec les tendances du moment, restera sans doute l’un des détails mode les plus mémorables de ce Roland-Garros 2025.