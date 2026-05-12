Dans un look « année 2000 », Sydney Sweeney attire l’attention

Si vous suivez la nouvelle saison de la série « Euphoria », vous avez forcément remarqué LE look qui fait parler depuis plusieurs jours. Sydney Sweeney, qui incarne Cassie Howard dans la série phénomène de HBO, vient de signer une nouvelle apparition très commentée dans l’épisode 5. Photo partagée par le compte officiel @euphoria sur Instagram, ce look papillon ultra Y2K a immédiatement enflammé les fans.

Un haut papillon directement sorti des années 2000

Sur la photo partagée par la série, on découvre l’actrice et productrice américaine Sydney Sweeney en coulisses aux côtés de l’actrice et mannequin américaine Alexa Demie, qui joue Maddy Perez. Toutes deux affichent un style ultra travaillé, fidèle à l’esprit fashion de la série.

L’actrice Sydney Sweeney y porte une création signée Blumarine : une robe légère, vraisemblablement en voile de mousseline bleu pâle, brodée de perles et de strass scintillants. La pièce mise sur un esprit très années 2000 avec un détail en forme de papillon au niveau du décolleté, de fines bretelles et une coupe près du corps. Côté coiffure et maquillage, la cohérence est parfaite : boucles blond platine, frange rideau, smoky eye et lèvres mauve foncé.

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Le grand retour du « butterfly top »

Si ce look a autant marqué les esprits, c’est aussi parce qu’il s’inscrit dans une tendance qui revient en force. Le fameux « butterfly top », ce haut en forme d’ailes de papillon, est l’une des pièces emblématiques de la mode des années 90 et 2000. C’est Mariah Carey qui en avait fait son emblème à l’époque, et la pièce est depuis associée à toute une génération.

Aujourd’hui, le butterfly top fait son grand retour. La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber, l’auteure-compositrice-interprète Dua Lipa ou encore la chanteuse sud-africaine Tyla l’ont déjà adopté, chacune à leur manière. Avec Cassie Howard de la série « Euphoria », c’est une nouvelle dimension qui s’ajoute : celle de la pop culture immédiate, du buzz instantané sur les réseaux. Quand un personnage aussi suivi qu’elle porte une pièce, c’est toute la tendance qui repart.

Une vague d’enthousiasme sur les réseaux sociaux

Sous la publication partagée par le compte officiel de la série, les fans n’ont pas tardé à réagir. « Iconique », « Cassie est à son apogée fashion », « ce look est gravé dans ma mémoire »… Beaucoup ont salué la créativité des looks et la performance de Sydney Sweeney. Elle enchaîne les projets ambitieux et confirme son statut de figure montante de Hollywood, capable de jongler entre rôles dramatiques exigeants et apparitions très commentées.

Avec ce look papillon directement inspiré des années 2000, Sydney Sweeney signe ainsi l’une des apparitions les plus mémorables de cette saison 3 de la série Euphoria. Entre clin d’œil nostalgique, audace fashion et message narratif, ce choix confirme une chose : dans « Euphoria », la mode est un personnage à part entière.