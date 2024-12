Vaimalama Chaves (Miss France 2019) et Nicolas Fleury annoncent leur séparation en cassant les codes

Dans l’univers des relations amoureuses, les séparations s’accompagnent souvent d’une guerre froide qui s’éternise. Mais parfois, certains couples changent la donne. Vaimalama Chaves, Miss France 2019, et Nicolas Fleury, spécialiste français du VTT Trial, viennent de prouver qu’il est possible de se séparer autrement. Le 8 décembre 2024, dans une vidéo Instagram, ils ont annoncé leur rupture. Un adieu à leur relation amoureuse, mais pas à leur entente. Et c’est cette capacité à tourner la page avec respect, qui fait toute la différence.

Une annonce pas comme les autres

Vaimalama Chaves et Nicolas Fleury ont pris tout le monde de court. Oubliez les rumeurs distillées dans les tabloïds ou les « ami.e.s proches » qui balancent des exclusivités douteuses : le couple a décidé de gérer leur séparation à leur manière. Dans une vidéo Instagram conjointe, l’ex-Miss France et le sportif ont annoncé qu’ils prenaient des chemins différents… mais en toute amitié.

« On ne savait pas comment vous le dire », commence Vaimalama. Puis Nicolas enchaîne : « Après 5 ans d’amour, de partage et de rire, nous avons décidé d’entamer une nouvelle étape de notre relation : la séparation ». Si ces mots auraient pu sonner comme une annonce triste, le ton complice du couple a rapidement dissipé toute tension. Et pour bien marquer leur entente, ils ont conclu leur déclaration par un baiser sur la joue. Pas de larmes, pas de ressentiment, pas de drame. Juste deux personnes qui s’aiment suffisamment pour se séparer avec classe.

Une séparation qui casse les codes

Dans l’univers des célébrités, les séparations s’accompagnent souvent d’une avalanche de rumeurs, de phrases assassines dans les interviews, ou d’interminables disputes. Mais pas pour Vaimalama et Nicolas. Non, eux ont décidé de célébrer leur séparation. Comment ? Avec un dernier dîner en tête-à-tête. Une manière de savourer une dernière fois le plaisir d’être ensemble, sans se prendre au sérieux.

Cette annonce montre qu’une rupture peut être autre chose qu’un champ de bataille émotionnel. Vaimalama et Nicolas ont prouvé qu’on peut se dire au revoir sans haine, et même avec un soupçon d’affection. En agissant ainsi, ils cassent les codes d’une société qui, trop souvent, associe séparation à échec. Leur message est simple : une histoire qui se termine n’est pas un fiasco, c’est juste une évolution naturelle. Et si, en plus, elle peut se conclure dans la bonne humeur, pourquoi s’en priver ?

Sur les réseaux sociaux, la vidéo a fait un carton. Les commentaires abondent, entre admiration et inspiration : « Enfin un couple qui montre que l’amour peut rester beau, même quand il change de forme ! », « Merci Vaï et Nico de nous rappeler qu’une séparation peut être mature et respectueuse », « Vous êtes les ex-goals, sérieux !». Vaimalama et Nicolas nous rappellent ainsi qu’il est possible de rester humain, de communiquer, de prendre soin l’un.e de l’autre, même au moment de se quitter.

Avec cette séparation, Vaimalama et Nicolas rappellent que toutes les belles histoires ne se terminent pas mal. Leur vidéo est là pour nous rappeler que les ruptures peuvent être respectueuses. Alors, merci Vaimalama et Nicolas : pour la leçon, pour l’exemple, et pour avoir cassé les codes avec panache !