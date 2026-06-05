À 53 ans, Molly Sims mise sur le charme intemporel du rétro à la plage

À peine quelques jours après avoir fêté ses 53 ans, l’actrice et mannequin américaine Molly Sims a fait son grand retour sur le devant de la scène lors d’un défilé Sports Illustrated Swimsuit, à Miami Beach. Elle y a multiplié les références au passé – pour un résultat aussi maîtrisé qu’inattendu.

Premier look : un vichy revival des années 1950

Pour son premier passage sur le podium, Molly Sims a opté pour une pièce que la mode contemporaine semble redécouvrir avec délectation : un une-pièce à imprimé vichy, ce damier bicolore typique des silhouettes pin-up de l’après-guerre. Décolleté plongeant, bonnets balconnet, lignes ajustées : la pièce coche tous les codes des années 1950, parfaitement reproduits pour 2026.

Une référence affirmée à toute une iconographie balnéaire : celle des pin-up qui peuplaient les couvertures de magazine, des affiches publicitaires et des films hollywoodiens d’alors. Une époque où la pièce de plage n’était pas qu’un vêtement, mais une véritable mise en scène – et que Molly Sims se réapproprie.

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Second look : un rouge en hommage à Alerte à Malibu

Pour son deuxième passage, changement total d’univers. Molly Sims s’est imposée dans un une-pièce rouge éclatant, à encolure arrondie, échancrure haute sur les hanches, et un dos ouvert noué d’un ruban – détail surprise révélé lorsqu’elle se retourne face au public. Un choix qui rappelle, à n’en pas douter, les fameux costumes rouges des sauveteurs de la série « Alerte à Malibu » (Baywatch), série culte des années 1990.

À elle seule, cette pièce mêle deux ères : celle du rêve californien, et celle du retour nostalgique qui domine la mode actuelle. Un hommage parfaitement contemporain à l’iconographie balnéaire de l’autre côté de l’Atlantique.

Côté beauté, une signature solaire

Au-delà des deux pièces, c’est aussi la mise en beauté qui a attiré tous les regards. Molly Sims a misé sur ses longs cheveux blonds, jusqu’à la taille, coiffés en vagues souples – une signature presque rétro elle aussi. Côté maquillage, une lueur lumineuse posée aux coins internes des yeux, un blush rose tendre déposé sur les pommettes et le bout du nez, ainsi qu’une bouche couleur nude légèrement satinée. Le tout cultivant cette esthétique « sun-kissed » qui s’inscrit en parfaite continuité avec ses deux looks. Un choix capillaire et beauté délibérément naturel, qui souligne plus encore l’effet vintage des pièces.

Sports Illustrated, une scène qu’elle connaît bien

L’apparition de Molly Sims sur le podium Sports Illustrated n’a rien d’anodin. La mannequin, ancienne animatrice du mythique « House of Style » sur MTV, a longtemps été l’un des visages emblématiques de la fameuse édition annuelle dédiée aux silhouettes balnéaires, dans laquelle elle a figuré à de multiples reprises au début des années 2000.

Son retour sur ce podium, plus de vingt ans après ses premières apparitions, prend ainsi des airs de retrouvailles. Devenue depuis actrice, autrice et entrepreneuse – avec sa propre marque de beauté lancée ces dernières années -, Molly Sims continue d’incarner, à sa manière, une certaine idée du charme californien.

Avec ces deux passages très commentés, Molly Sims a ainsi signé bien plus qu’une « apparition mode ». Elle a rappelé qu’à 53 ans, on peut continuer de fouler les podiums avec aisance – si certaines personnes en doutaient.