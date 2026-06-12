À Monaco, Kim Kardashian devient malgré elle la cible d’une blague inattendue

Kim Kardashian s’est retrouvée, bien malgré elle, au cœur d’une plaisanterie devenue virale dans le monde de la Formule 1. À l’origine de ce moment cocasse : une serviette, ramassée par Kim lors du Grand Prix de Monaco. Une scène anodine qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux, avant d’inspirer une réponse pleine d’humour de l’écurie Mercedes.

Un moment devenu viral

Présente à Monaco pour soutenir le pilote Lewis Hamilton, Kim Kardashian s’est approchée de la zone du podium à l’issue de la course, le 7 juin. C’est là qu’une vidéo l’a saisie en train de ramasser une serviette blanche, posée près du podium et destinée, selon plusieurs médias, au vainqueur de l’épreuve. Après s’être essuyé le visage et les lunettes de soleil avec, Kim Kardashian est repartie avec l’objet. La séquence, partagée en ligne, a rapidement cumulé des millions de vues, partageant les internautes entre amusement et agacement.

La réponse pleine d’humour de Mercedes

Plutôt que de s’en offusquer, l’écurie Mercedes et ses pilotes (Kimi Antonelli et George Russell) ont choisi d’en rire. À quelques jours du Grand Prix de Barcelone, l’équipe a publié une vidéo décalée mettant en scène une fausse enquête : on y voit Kimi Antonelli chercher partout sa serviette disparue. « Je me demandais… tu n’aurais pas vu ma serviette ? », interroge-t-il, avant de se tourner vers son coéquipier George Russell, qui répond simplement « Non ». La vidéo se conclut par un clin d’œil au fameux cliché de Kim Kardashian. Un sketch qui a séduit les fans, nombreux à saluer le sens de l’autodérision de l’équipe.

Une blague largement saluée

Très partagée, la vidéo a cumulé des millions de vues en quelques jours. Dans les commentaires, les internautes ont applaudi la réactivité et l’humour de l’équipe en charge des réseaux sociaux de Mercedes, beaucoup réclamant même « une augmentation » pour son auteur. Loin de la polémique, la séquence a finalement permis de dédramatiser l’incident, transformé en running gag bon enfant.

Kimi Antonelli, la véritable star du week-end

Au-delà de l’anecdote, le Grand Prix de Monaco restera surtout celui d’un exploit sportif. Âgé de 19 ans, l’Italien Kimi Antonelli est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire du Grand Prix de Monaco. Ce succès, le cinquième de sa saison, conforte sa place de leader au championnat du monde. De quoi rappeler que, malgré le buzz autour de sa serviette, c’est bien lui qui aura eu le dernier mot – et le sourire.

Entre exploit sur la piste et plaisanterie sur les réseaux, le Grand Prix de Monaco aura ainsi offert un week-end riche en rebondissements. Quant à Kim Kardashian, elle aura, sans le vouloir, alimenté l’un des moments les plus commentés de la saison de Formule 1. Une mésaventure anodine, devenue malgré elle un véritable phénomène viral.