Talons aux pieds, raquette en main : cette influenceuse fait sensation

Sur les réseaux sociaux, certaines images suffisent à déclencher des milliers de réactions. C’est le cas d’Isidora (@isidorapjv), une créatrice de contenu qui attire l’attention avec un concept inattendu : jouer au tennis… en talons. Entre fascination et critiques, ses vidéos ne laissent clairement pas indifférent.

Une esthétique qui casse les codes du tennis

Connue sous le pseudonyme @isidorapjv, Isidora partage régulièrement des vidéos où elle apparaît sur un court de tennis, raquette en main et talons aux pieds. Une image volontairement décalée, qui tranche avec les codes habituels de ce sport.

Ses publications s’accompagnent souvent de formules comme « not your average tennis girl » (« Pas une joueuse de tennis comme les autres ») ou « tennis in heels » (« Tennis en talons »). L’objectif est clair : surprendre, marquer les esprits et proposer une vision différente. Ce mélange entre mode et sport devient ainsi sa signature.

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Un contraste qui fait réagir

Isidora (@isidorapjv) évolue entre New York et Miami et rassemble une communauté importante, avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram et une présence également active sur TikTok. Elle se présente comme mannequin et professionnelle du tennis. Le succès de ses vidéos repose en grande partie sur ce contraste fort : associer un sport exigeant à des éléments perçus comme peu adaptés, comme les talons ou certaines tenues élégantes.

Ce décalage attire l’œil et favorise la viralité. Sur des plateformes où l’attention se joue en quelques secondes, une idée simple, mais marquante peut suffire à déclencher partages et commentaires. Isidora décline d’ailleurs ce concept dans différents contextes : sur un court classique, dans la neige ou avec des looks plus sophistiqués. Cette répétition renforce la reconnaissance de son univers.

Entre fascination et critiques

Si ses vidéos font le buzz, elles divisent aussi largement. Certains internautes estiment que ce type de contenu est avant tout pensé pour générer de la visibilité, en misant sur « un concept volontairement provocateur ».

D’autres y voient au contraire un message plus positif : une manière de montrer qu’une femme peut s’approprier tous les espaces, même sportifs, sans renoncer à son style ou à son expression personnelle. Dans cette lecture, le corps n’est pas limité à une fonction, il devient libre, multiple, capable de s’adapter à différentes envies.

Certains commentaires soulignent que ce type de mise en scène peut aussi être perçu comme réducteur, en associant encore une fois le sport féminin à des codes esthétiques comme les robes ou les talons. Ces réactions montrent à quel point les représentations du corps, du sport et de la féminité restent des sujets sensibles et très discutés.

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En définitive, avec ses apparitions en talons sur un court de tennis, Isidora (@isidorapjv) ne se contente pas de divertir : elle déclenche des discussions. Entre empowerment, marketing de l’attention et questionnements sur les représentations, son contenu cristallise plusieurs enjeux actuels autour du corps et de l’image.