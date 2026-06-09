Nicole Kidman surprend les fans avec des boucles naturelles

L’actrice, productrice, chanteuse et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman semble s’être lancée, à pas mesurés mais déterminés, dans une grande réconciliation capillaire. Elle a partagé une nouvelle photo Instagram dans laquelle elle apparaît avec ses cheveux à l’état naturel – c’est-à-dire bouclés. Un cliché tout simple, et pourtant déjà devenu virale auprès de sa communauté.

Une apparition rurale signée « Weekend Vibes »

Sur la photo en question, postée sur son compte Instagram, Nicole Kidman pose tranquillement, appuyée contre la barrière en bois d’un champ où broutent des chevaux. Le décor est campagnard, doux, parfaitement estival. Et la tenue colle au paysage : un jean droit en délavé foncé, une chemise bleu pâle en coton léger jetée par-dessus un simple t-shirt blanc, et une paire de baskets blanches aux pieds.

C’est, surtout, sur ses cheveux que les internautes ont concentré leur attention. Yeux fermés, tête légèrement renversée vers le ciel, Nicole Kidman révèle fièrement une crinière de boucles blondes serrées, libres de tout lissage. « Weekend vibes 💛 », a-t-elle simplement écrit en légende. Avec en sous-texte, une véritable déclaration capillaire.

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Les boucles naturelles, redécouverte de ces derniers mois

Cette apparition n’est, en réalité, pas une exception. Depuis le début de l’année, Nicole Kidman a multiplié les apparitions « off duty » avec ses cheveux à l’état naturel. En janvier, elle célébrait le Nouvel An avec ses boucles libérées. Puis, posant sur un porche aux côtés de sa sœur dans une robe en dentelle verte. Puis encore, à l’aéroport, lors d’un voyage au Chili, à Sydney, et même lors d’une récente journée à la plage dans le sud de la France où elle avait remonté ses boucles en chignon haut. Une régularité qui dessine, mois après mois, une véritable mue capillaire.

À ses débuts, Nicole Kidman était identifiée par sa chevelure rousse bouclée – celle qui apparaissait dans ses premiers rôles à Hollywood. Avant que les codes des tapis rouges des années 1990 et 2000 ne la poussent à lisser systématiquement sa chevelure, jusqu’à en faire l’une des marques visuelles les plus reconnaissables de l’industrie. Plus qu’une simple coiffure, ces boucles deviennent finalement la signature « off-duty » d’une actrice qui semble vouloir aborder la cinquantaine de plus en plus à sa façon – c’est-à-dire sans imposture, sans surcharge stylistique.

Nicole Kidman ne se contente ainsi pas de poser pour un week-end à la campagne. Elle envoie, image après image, un message profondément actuel : celui d’une femme qui choisit ses cheveux comme elle choisit ses rôles, c’est-à-dire en accord avec elle-même. Et c’est peut-être ça, finalement, la véritable revanche d’une boucle longtemps mise de côté.