Bella Hadid revisite la robe nuisette avec une nouvelle couleur de cheveux

Julia P.
@bellahadid / Instagram

La mannequin américaine Bella Hadid continue de redéfinir les codes de la robe nuisette. Elle a publié une série de clichés sur Instagram dans une mini-robe en satin – qu’elle a accompagnée d’une nouvelle nuance capillaire. Une apparition qui a fait sensation auprès de ses millions d’abonnés.

Une nuisette en satin courte et fluide

Sur les images, Bella Hadid pose avec une assurance désormais signature. Elle y porte une mini-robe en satin soyeux, sans manches, et coupée bien au-dessus du genou. Une véritable « slip dress » – pièce héritée des années 1990 et qui revient en force cette saison sur les podiums comme dans les vestiaires off-duty des tops internationaux. Une coupe maîtrisée, typique de son registre stylistique. Le tombé fluide du satin, parfaitement ajusté à sa silhouette, accentue l’allure presque liquide de la pièce.

C’est sans doute la dentelle qui rend la robe inoubliable. Délicatement brodée autour de l’encolure, elle apporte au vêtement une dimension romantique. Côté accessoires, Bella Hadid a opté pour une approche minimaliste : pas de bijoux marquants, pas de maquillage chargé, juste un teint lumineux et un regard naturel. Un choix qui colle parfaitement à l’esprit « no makeup ».

 

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Une nouvelle couleur de cheveux qui parachève la silhouette

C’est justement côté beauté que Bella Hadid a réservé sa principale surprise. Sur les clichés, elle présente en effet une nouvelle nuance capillaire – une teinte qui s’écarte de sa coloration habituelle et qui parachève parfaitement la légèreté de la silhouette. Bella Hadid, qui a déjà multiplié les changements ces derniers mois (du brun chocolat au blond miel, puis platine, puis caramel naturel), confirme ainsi sa réputation de caméléon capillaire de l’industrie.

Avec cette mini-robe nuisette assortie à une nouvelle teinte, Bella Hadid signe ainsi une apparition à la fois épurée et marquante. Et confirme qu’elle est l’une des silhouettes les plus suivies – et les plus copiées – de la planète mode.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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