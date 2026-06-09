Kim Kardashian revisite un look de Kate Moss et fait sensation

Kim Kardashian continue de jouer dans la cour des grandes en matière de mode. La personnalité médiatique et femme d’affaires américaine était présente au Grand Prix de Monaco 2026 pour soutenir le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton. Et sa tenue – une robe Gucci au logo cristal – n’a pas tardé à enflammer les commentaires, d’autant qu’elle n’avait, jusque-là, été portée que par une seule autre femme.

Une robe Gucci au logo cristal

Pour son apparition monégasque, Kim Kardashian a misé sur une longue robe noire signée Gucci. La pièce, à manches longues et col montant droit, mise sur un contraste fort entre une coupe couverte sur l’avant et un dos profondément ouvert qui descend jusque tout en bas. Une asymétrie qui transforme la silhouette en véritable proposition couture.

Le détail qui rend la pièce particulièrement marquante : un cercle brodé du célèbre logo « G » de la maison italienne, entièrement recouvert de cristaux. Une signature visible grâce à la coupe ultra-plongeante du dos. Côté coiffure, Kim Kardashian a opté pour un chignon flou volumineux, qui dégage la nuque et met en valeur le travail couture du vêtement. Aux oreilles et au cou, elle a fait le choix de la sobriété – aucun bijou marquant – pour laisser toute la lumière à la robe elle-même.

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Kate Moss, première à porter cette pièce sur le podium

Ce qui rend cette apparition particulièrement intéressante, c’est l’histoire de la pièce. Kim Kardashian n’est pas la première à porter cette robe : c’est Kate Moss qui en a fait la révélation lors du défilé Gucci automne-hiver 2026 au Palazzo Delle Scintille à Milan, le 27 février dernier. Sur le catwalk, le top britannique avait livré l’une de ses plus belles apparitions des dernières années.

L’image de Kim Kardashian revisitant aujourd’hui ce look prend ainsi une dimension toute particulière. C’est, en filigrane, un hommage à l’une des silhouettes les plus iconiques des trente dernières années – une démarche qui s’inscrit dans une tendance plus large des stars revisitant des pièces de défilé portées par des tops mythiques.

Présente pour soutenir Lewis Hamilton à Monaco

Au-delà du choix vestimentaire, c’est aussi le contexte qui a marqué les esprits. Kim Kardashian était présente à Monaco pour soutenir Lewis Hamilton, pilote britannique de l’écurie Ferrari, qui a terminé deuxième au Grand Prix derrière Kimi Antonelli (Mercedes). Lors de la conférence de presse d’après-course, le sportif s’est d’ailleurs exprimé publiquement sur leur histoire pour la première fois. « C’est incroyable de l’avoir cette semaine et d’avoir son soutien. C’est merveilleux d’avoir des personnes bienveillantes autour de soi, qui vous portent. Elle le fait pour moi chaque jour », a-t-il confié.

Avec cette robe Gucci déjà portée par Kate Moss, Kim Kardashian signe ainsi une apparition qui mêle hommage à l’histoire récente de la mode et soutien personnel. Une démonstration qui montre qu’elle est l’une des silhouettes les plus « stratégiques » du tapis rouge international.