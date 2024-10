Octobre Rose : Camille Lacourt appelle les hommes à agir

Ancien champion de natation, Camille Lacourt s’est engagé avec force dans la lutte contre le cancer du sein à l’occasion d’Octobre Rose. Lors de cette campagne de sensibilisation cruciale, il n’a pas hésité à rappeler que le rôle des hommes dans cette bataille est tout aussi important que celui des femmes.

Connu pour son franc-parler et sa volonté de s’impliquer dans des causes sociales, Camille Lacourt a déclaré que les hommes doivent faire preuve de plus de courage et s’investir davantage pour soutenir les femmes touchées par cette maladie.

Le soutien moral est essentiel

Lors de ses interventions, Camille Lacourt a mis en lumière un aspect souvent négligé : le soutien émotionnel et moral que peuvent apporter les hommes, qu’il s’agisse de partenaires, d’amis ou de membres de la famille des femmes atteintes du cancer du sein. Selon lui, trop souvent, les hommes se montrent discrets ou mal à l’aise face à ce type de maladie, préférant s’éloigner ou laisser les femmes gérer seules cette épreuve. Pourtant, comme il l’explique, être présent, c’est non seulement faire preuve de compassion, mais aussi d’un véritable courage.

Il invite ainsi les hommes à s’informer davantage, à accompagner les femmes dans les démarches médicales, et à briser le tabou autour de cette maladie.

En prenant la parole durant Octobre Rose, il espère inciter un plus grand nombre d’hommes à s’engager, à traverser cette épreuve aux côtés des femmes, et à montrer leur soutien. « Soyons courageux », a-t-il déclaré, un message qui résonne comme un appel à l’action. En participant à des événements, en encourageant les dépistages réguliers et en faisant partie intégrante de la sensibilisation, il espère que les hommes joueront un rôle plus actif dans la lutte contre cette maladie.