Charlotte Gainsbourg étincelante au défilé Yves Saint Laurent

Charlotte Gainsbourg, icône intemporelle du style parisien, a une nouvelle fois capté l’attention lors de son apparition au défilé Saint Laurent, collection été 2025. L’actrice et chanteuse française, connue pour son allure discrète mais captivante, était au premier rang de ce grand événement mode, confirmant une fois de plus sa relation privilégiée avec la maison Yves Saint Laurent, qui traverse les décennies.

Un look en dentelle

Portant une tenue sobre et élégante, dans la lignée de son style habituel, Gainsbourg arborait un ensemble minimaliste mais sophistiqué, qui rappelait les codes classiques de la maison : une allure masculine-féminine, à la fois chic et nonchalante. Sa présence au défilé s’inscrit dans une longue tradition familiale. Sa mère, Jane Birkin, était elle-même une muse de la maison, et Charlotte semble perpétuer cet héritage avec une modernité qui lui est propre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlotte Gainsbourg (@charlottegainsbourg)

Un défilé sublime

Le défilé Saint Laurent, orchestré par le directeur artistique Anthony Vaccarello, présentait une collection estivale marquée par des silhouettes épurées, des coupes nettes et des matériaux luxueux. Entre trenchs légers, robes fluides et tailleurs revisités, la collection rendait hommage à la simplicité sophistiquée, une esthétique qui fait écho à celle de Gainsbourg. Sa présence renforçait le lien historique entre Saint Laurent et les figures emblématiques du cinéma et de la musique française.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlotte Gainsbourg (@charlottegainsbourg)

Charlotte Gainsbourg, par son attitude détachée mais toujours élégante, incarne à la perfection l’esprit de Yves Saint Laurent. Son apparition, bien que discrète, a immédiatement attiré les regards, confirmant que, même des années après ses débuts dans le monde du cinéma et de la mode, elle demeure une référence incontournable pour son style unique, à la croisée de la culture et du raffinement parisien.