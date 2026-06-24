Dans une silhouette minimaliste, la mannequin Kaia Gerber relance une tendance des années 1990

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

La mannequin et actrice américaine Kaia Gerber a le sens du style dans le sang. Elle a dévoilé sur Instagram les images d’une nouvelle campagne mode, dans un look total noir à l’esthétique résolument minimaliste. Une série de clichés qui puise son inspiration dans les années 1990, et confirme le grand retour de cette décennie sur le devant de la scène.

Un look total noir minimaliste

Pour cette campagne, Kaia Gerber a misé sur une tenue entièrement noire. Elle portait un body associé à un blouson aviateur, le tout complété par des collants fins, des escarpins argentés et des lunettes de soleil. Une touche de rouge à lèvres écarlate venait réveiller cet ensemble sombre. Posant près d’une voiture de sport noire, dans une attitude étudiée, l’égérie incarnait à merveille l’esprit épuré et graphique du shooting.

Un clin d’œil aux années 1990

Au-delà des pièces elles-mêmes, c’est toute une esthétique que cette campagne convoque. Le total look noir, les matières sobres et l’allure « top model hors podium » renvoient directement au minimalisme des années 1990. La photographie au grain marqué, façon pellicule argentique, renforce encore cette ambiance vintage. Une manière de remettre au goût du jour une décennie dont l’influence ne cesse de grandir dans la mode actuelle.

Une héritière du style supermodel

Ce choix n’a rien d’un hasard. Fille de la légendaire mannequin américaine Cindy Crawford, icône absolue des podiums des années 1990, Kaia Gerber apparaît comme l’héritière naturelle de cette élégance. En reprenant les codes minimalistes qui ont fait la renommée des mannequins de cette époque, Kaia Gerber rend un hommage subtil à cet âge d’or de la mode, tout en l’inscrivant dans le présent.

Une campagne saluée par les fans

Sans surprise, la publication a séduit les abonnés de Kaia Gerber. Nombreux sont ceux à avoir salué l’allure naturelle et la confiance qui se dégagent des clichés, ainsi que la cohérence de l’ensemble. Une réussite qui confirme le statut de Kaia Gerber comme l’une des figures montantes de sa génération, à la croisée de la mode et de l’image.

Avec ce look total noir minimaliste, Kaia Gerber prouve ainsi qu’une simple silhouette épurée peut suffire à marquer les esprits. En réactivant les codes des années 1990, elle signe une campagne aussi élégante que nostalgique. La preuve que cette décennie n’a pas fini d’inspirer la mode – et celles qui la font.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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