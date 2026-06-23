Avec ses « escarpins illusion », Eva Longoria signe l’un de ses looks les plus remarqués

L’actrice, réalisatrice et productrice américaine Eva Longoria a réalisé un sans-faute mode lors d’une rare sortie aux côtés de son mari José Bastón. Elle a dernièrement fait sensation à la cérémonie d’inauguration de l’étoile de David Beckham sur le Hollywood Walk of Fame, grâce à une robe Victoria Beckham et des sandales à « effet d’illusion ».

Une robe portefeuille midi en violet aubergine

C’est lors d’une soirée placée sous le signe de l’élégance qu’Eva Longoria a fait son apparition. Elle a accompagné son mari José Bastón, à qui elle est mariée depuis 2016, pour assister à la cérémonie d’inauguration de l’étoile de David Beckham sur le célèbre Hollywood Walk of Fame, à Los Angeles. La pièce phare de sa tenue est une robe portefeuille midi dans une teinte violet aubergine.

Le modèle se distingue par plusieurs détails couture : des manches fluides fendues, qui se drapent élégamment sur les épaules, et un travail de ruchage très fin à la taille, qui marque la jonction entre le haut et le bas du vêtement. Le dos de la robe présente quant à lui un ourlet asymétrique, qui apporte une touche artistique à la silhouette. Cette construction sophistiquée illustre parfaitement le langage stylistique de Victoria Beckham, à mi-chemin entre rigueur britannique et romantisme contemporain.

Des sandales nude à effet d’illusion saisissant

Le détail le plus commenté de cette tenue reste sans conteste le choix des chaussures. Stylée par Charlene Roxborough Konsker, Eva Longoria a opté pour des sandales Giuseppe Zanotti à bout pointu, dans un coloris nude particulièrement bien assorti à sa carnation. Le modèle se compose d’une fine bride autour de la cheville et d’une bande légèrement plus large à l’avant du pied.

C’est précisément ce coloris nude qui crée un « effet d’illusion » : la teinte se confond avec la peau d’Eva Longoria, donnant l’impression qu’elle marche presque pieds nus sur le tapis vert. Une « astuce de stylisme » qui a immédiatement fait parler les fans de mode.

Une pédicure blanche et des ongles rose brillant

L’effet d’illusion des sandales se trouve renforcé par un autre détail : une pédicure d’un blanc lumineux, visible à travers la fine construction des chaussures. Côté manucure, Eva Longoria a misé sur des ongles rose brillant, qui apportent un éclat supplémentaire à son ensemble. Ces détails de mise en beauté, en apparence anecdotiques, illustrent la précision stylistique d’Eva Longoria et de son équipe. Tout, dans cette apparition, semble avoir été pensé pour créer une harmonie visuelle parfaite, des chaussures aux extrémités.

Une parure de diamants pour parachever le look

Pour compléter ce look, Eva Longoria a misé sur des bijoux en diamants soigneusement sélectionnés. Elle portait notamment de grandes puces d’oreilles, un fin collier ras-du-cou et une bague en diamant, dans une parure cohérente et lumineuse. Une montre dorée au poignet venait apporter une touche de chaleur supplémentaire, en contraste avec l’éclat blanc des diamants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Un hommage discret à la famille Beckham

Pour cette soirée, Eva Longoria a soigneusement composé son look avec une référence subtile à la famille hôte. L’actrice portait en effet une robe signée par la maison Victoria Beckham, fondée par l’épouse de David. Un clin d’œil élégant qui ne s’imposait pas, mais qui en disait long sur le sens du protocole stylistique d’Eva Longoria. En choisissant une création de la marque de Victoria Beckham, Eva Longoria honorait à la fois l’événement et celle qu’elle considère manifestement comme une amie de longue date. Une attention discrète, à la hauteur de l’élégance de l’événement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HouseOfVanity (@houseofvanity88)

Une cérémonie réunissant la famille Beckham

La cérémonie qui a accueilli Eva Longoria était par ailleurs un moment important pour la famille Beckham au complet. L’événement a réuni de nombreux invités élégamment vêtus, dont la fille de David Beckham, Harper, âgée de 12 ans, apparue dans une robe rose à fines bretelles assortie d’un cardigan. Victoria Beckham, fidèle à son style, s’était quant à elle accordée avec sa fille dans une création longue à manches longues, dotée d’une jupe à plusieurs niveaux et d’une fente. Une réunion familiale et stylée, à laquelle Eva Longoria a contribué par son apparition particulièrement réussie.

Avec sa robe Victoria Beckham aubergine, ses sandales Giuseppe Zanotti à « effet d’illusion » et son set de bijoux en diamants, Eva Longoria signe ainsi l’une de ses apparitions les plus marquantes de l’année. Une preuve, s’il en fallait une, qu’à la croisée du couture et du protocole, c’est encore et toujours l’attention aux détails qui fait la différence.