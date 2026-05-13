À 57 ans, Kelly Rutherford fait réagir les internautes avec une robe ornée de sequins

L’actrice américaine Kelly Rutherford a foulé le tapis rouge de la 79e édition du Festival de Cannes, le 12 mai 2026. Révélée par la série culte « Gossip Girl », elle a opté pour une robe noire ornée de sequins signée Giorgio Armani, lors de la cérémonie d’ouverture et de la projection du film français « La Vénus Electrique ». Une apparition qui a immédiatement attiré tous les regards et suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L’élégance intemporelle avec une robe noire à sequins

Pour cette première soirée à Cannes, Kelly Rutherford a misé sur une robe longue noire entièrement brodée de sequins. Une pièce sophistiquée qui s’inscrit dans la grande tradition des tapis rouges cannois, où l’élégance noire reste une valeur sûre. La coupe fluide de la robe et son éclat travaillé attiraient la lumière à chaque mouvement.

Côté coiffure, l’actrice a opté pour un chignon bas structuré, mettant en valeur son visage et la qualité du travail couture. Le maquillage, tout en sobriété, reposait sur un teint lumineux, un trait d’eye-liner discret et une bouche beige – un parti pris classique qui laissait la robe et les bijoux occuper l’espace visuel.

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Des bijoux étincelants

L’accessoirisation, pensée dans le moindre détail, complétait la silhouette avec un raffinement remarqué. Kelly Rutherford portait un collier en diamants serti de pierres bleu clair particulièrement spectaculaire, qui a été l’un des moments forts de son apparition. Elle a également opté pour des boucles d’oreilles en diamants discrètes, parfaitement coordonnées avec le collier.

Aux pieds, des escarpins noirs à bout pointu venaient prolonger la ligne épurée de l’ensemble. L’actrice avait déjà confié au média ELLE en 2024 que ses icônes mode étaient Grace Kelly et Catherine Deneuve, et qu’elle aimait « le style intemporel, simplement classique et beau ». Une déclaration qui prend tout son sens à la lumière de cette apparition.

Des réactions partagées sur les réseaux

Si la majorité des internautes a salué l’élégance et l’audace de Kelly Rutherford, quelques voix se sont aussi élevées pour critiquer son choix vestimentaire « en raison de son âge ». Des commentaires âgistes qui en disent plus sur les préjugés persistants envers les femmes après 50 ans que sur le look lui-même. Car, rappelons-le, le corps et l’apparence d’une femme – comme de quiconque – ne sont pas sujets à débat. Chaque personne devrait pouvoir s’habiller comme elle le souhaite, sans avoir à se conformer à des injonctions liées à l’âge, au genre ou au regard des autres.

En résumé, Kelly Rutherford rappelle, par son apparition, une évidence trop souvent oubliée : la liberté vestimentaire n’a pas d’âge. En s’imposant sur le tapis rouge cannois avec assurance, elle s’inscrit dans cette nouvelle vague de femmes qui refusent d’effacer leur présence après un certain âge. Chaque femme reste libre de porter ce qui lui plaît, à tout moment de sa vie.