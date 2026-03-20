À 55 ans, Uma Thurman se livre sur un choix de vie qu’elle regrette aujourd’hui

Léa Michel
@umathurman / Instagram

L’actrice, productrice et mannequin américaine Uma Thurman se confie sur son plus grand regret de vie : ne jamais avoir quitté New York pour s’installer à Los Angeles, malgré sa gloire post-Pulp Fiction.

Un choix dicté par la maternité

Dans une interview InStyle du 19 mars 2026, l’icône de « Kill Bill » avoue : « J’ai toujours regretté de ne pas avoir déménagé à L.A ». Elle avait bien pris un appartement là-bas pour ses tournages fréquents, mais est tombée enceinte de sa fille Luna six semaines après la signature du bail. Mère de trois enfants – Maya et Levon avec l’acteur, écrivain, réalisateur et scénariste américain Ethan Hawke, Luna avec l’homme d’affaires français Arpad Busson –, elle a priorisé l’éducation new-yorkaise et les « mamans à la sortie de l’école ».

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par @leonardodepp_

Manqué d’intégration à Hollywood

« Je ne me suis jamais intégrée à la communauté de ma profession, et c’est dommage », déplore-t-elle. Restée à Boston puis New York, Uma a bâti une « carrière a-list sans chapitre » hollywoodien, manquant de networking informel. « J’aurais adoré ça », ajoute-t-elle, philosophe : « Le bonheur se choisit, malgré les conditions ».

Aujourd’hui, avec Luna (13 ans) bientôt au lycée, Uma Thurman anticipe ainsi un « temps libre » pour d’autres projets. « Pretty Lethal » sort le 25 mars sur Amazon Prime, suivi de « Red, White & Royal Wedding ». Ce regret tardif révèle une Uma Thurman sereine, affirmant ses priorités famille au détriment du star-system.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Dans une robe noire sans bretelles, cette athlète américaine captive les regards
Article suivant
Jugée « trop masculine », cette chanteuse montante subit des critiques sur son apparence

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jugée « trop masculine », cette chanteuse montante subit des critiques sur son apparence

La rappeuse et auteure-compositrice-interprète portoricaine Young Miko fait face à des critiques la qualifiant de "trop masculine" en...

Dans une robe noire sans bretelles, cette athlète américaine captive les regards

Dans une robe noire sans bretelles en velours chic, la gymnaste artistique américaine Jordan Chiles captive tous les...

À 56 ans, Jennifer Lopez signe un look remarqué à Las Vegas

La chanteuse, actrice, productrice et femme d'affaires américaine Jennifer Lopez signe un look remarqué à Las Vegas après...

Sans maquillage, Jessica Alba révèle sa routine pour une peau lumineuse

Sans maquillage, l'actrice, mannequin et entrepreneuse américaine Jessica Alba révèle sa routine pour une peau lumineuse, immortalisée dans...

À 43 ans, cette actrice indienne fait sensation dans une robe argentée

L’actrice, chanteuse, productrice, écrivaine et mannequin indienne Priyanka Chopra Jonas a récemment fait sensation au Vanity Fair Oscar...

« Elle en montre trop » : la robe de cette actrice relance le « body shaming » subi par les jeunes mères

Sur les tapis rouges, les choix vestimentaires des célébrités sont scrutés dans les moindres détails. Certains commentaires dépassent...