À 55 ans, Uma Thurman se livre sur un choix de vie qu’elle regrette aujourd’hui

L’actrice, productrice et mannequin américaine Uma Thurman se confie sur son plus grand regret de vie : ne jamais avoir quitté New York pour s’installer à Los Angeles, malgré sa gloire post-Pulp Fiction.

Un choix dicté par la maternité

Dans une interview InStyle du 19 mars 2026, l’icône de « Kill Bill » avoue : « J’ai toujours regretté de ne pas avoir déménagé à L.A ». Elle avait bien pris un appartement là-bas pour ses tournages fréquents, mais est tombée enceinte de sa fille Luna six semaines après la signature du bail. Mère de trois enfants – Maya et Levon avec l’acteur, écrivain, réalisateur et scénariste américain Ethan Hawke, Luna avec l’homme d’affaires français Arpad Busson –, elle a priorisé l’éducation new-yorkaise et les « mamans à la sortie de l’école ».

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Manqué d’intégration à Hollywood

« Je ne me suis jamais intégrée à la communauté de ma profession, et c’est dommage », déplore-t-elle. Restée à Boston puis New York, Uma a bâti une « carrière a-list sans chapitre » hollywoodien, manquant de networking informel. « J’aurais adoré ça », ajoute-t-elle, philosophe : « Le bonheur se choisit, malgré les conditions ».

Aujourd’hui, avec Luna (13 ans) bientôt au lycée, Uma Thurman anticipe ainsi un « temps libre » pour d’autres projets. « Pretty Lethal » sort le 25 mars sur Amazon Prime, suivi de « Red, White & Royal Wedding ». Ce regret tardif révèle une Uma Thurman sereine, affirmant ses priorités famille au détriment du star-system.