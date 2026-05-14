L’actrice Shay Mitchell fait sensation en body rouge façon « Baywatch »

La tenue rouge de « Baywatch : Alerte à Malibu » est l’une des plus reconnaissables de l’histoire de la télévision. Et l’actrice, mannequin et productrice canadienne Shay Mitchell, qui incarne la sauvetrice Trina dans le reboot attendu sur Fox, lui rend pleinement justice – comme les photos de tournage le confirment.

Le reboot « Baywatch : Alerte à Malibu » de Fox

La production du reboot « Baywatch : Alerte à Malibu » de Fox a officiellement débuté, avec un casting d’ensemble qui réunit l’acteur et catcheur canadien Stephen Amell, l’actrice, mannequin et productrice canadienne Shay Mitchell, l’actrice américaine Jessica Belkin, la personnalité médiatique et acteur américain Noah Beck, la mannequin et personnalité de la télévision américaine Brooks Nader et l’influenceuse américaine et ancienne gymnaste artistique Livvy Dunne.

La nouvelle série suit une équipe de sauveteurs à Venice Beach, avec Stephen Amell dans le rôle de Hobie Buchannon, fils du Mitch Buchannon d’origine incarné par David Hasselhoff. Le reboot comprendra 12 épisodes et est prévu pour la saison 2026-2027 sur Fox.

Shay Mitchell dans la peau de Trina

L’actrice, mannequin et productrice canadienne Shay Mitchell a été annoncée dans le rôle de Trina – une ancienne avocate d’un grand cabinet qui a tout quitté pour devenir sauveteure à temps plein. Un personnage à contre-courant, qui colle parfaitement à l’image que l’actrice cultive depuis plusieurs années. Dans une interview avec Alex Cooper pour Call Her Daddy, Shay Mitchell a confié sa philosophie de carrière : « Je veux juste être libre. Je veux juste être moi, peu importe ce que ça veut dire ».

La tenue rouge de tournage qui fait sensation

Sur les premières photos de tournage partagées en mars 2026, Shay Mitchell y apparaît dans une tenue rouge une-pièce à bretelles spaghetti et décolleté plongeant en V, tenant une bouée de sauvetage rouge et courant pieds nus sur le sable de Venice Beach. Le 1er mai 2026, de nouvelles photos de tournage ont montré l’actrice dans la tenue rouge iconique, lunettes de soleil et montre blanche au poignet, les cheveux dans le vent.

Un post Instagram qui complète le tableau

Sur son compte Instagram suivi par plus de 34 millions d’abonnés, Shay Mitchell a partagé un carrousel de photos légendé simplement « these are the days » (ce sont les jours-là) – une phrase nostalgique qui prenait tout son sens dans le contexte de ce retour à l’une des séries les plus iconiques des années 1990.

La tenue du post, un body rouge à découpes latérales et dos nu, a poussé encore un cran plus loin l’esthétique « Baywatch : Alerte à Malibu » – avec une bouée rouge comme accessoire final. Les fans ont répondu avec enthousiasme : « L’ère Baywatch te va tellement bien !! », « ma Bélier préférée de toute ma vie ».

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Un casting qui attire l’attention bien avant la diffusion

Khloé Kardashian elle-même n’a pas résisté à commenter les photos de tournage de Shay Mitchell sous le post Instagram de l’actrice. La combinaison du personnage, de la tenue et de la présence de Shay Mitchell sur les réseaux sociaux a créé un engouement autour de cette série avant même qu’un seul épisode ne soit diffusé – signe que le reboot « Baywatch : Alerte à Malibu » aura les yeux du monde rivés sur lui dès sa sortie.

Un body rouge, une bouée de sauvetage et Venice Beach – Shay Mitchell n’avait ainsi pas besoin de beaucoup pour faire sensation. En endossant la tenue la plus iconique de la télévision américaine, elle signe le retour d’un symbole. Et la série n’a même pas encore commencé.